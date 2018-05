Yleisö pääsee perehtymään tänään Eduskuntataloon

Eduskuntatalo on tänään avoimena yleisölle. Vieraat voivat tutustua omaan tahtiin Eduskuntataloon ja eduskunnan toimintaan henkilökunnan opastuksella.

Kävijät pääsevät niin ikään tapaamaan Politiikan torilla kansanedustajia, minkä lisäksi vieraille esitellään eduskuntaryhmien työskentelyä.

Vierailuaika on kello 11-16. Eduskuntatalon kahvilassa on kahvitarjoilu kävijöille.

Eduskuntatalon on suunnitellut arkkitehti J.S. Sirén. Räjäytystyöt Helsingin Arkadianmäellä aloitettiin alkusyksystä 1926, ja rakennus valmistui vuonna 1931. Rakennus oli tarkoitettu kansallismonumentiksi ja kokonaistaideteokseksi.

Myöhemmin eduskunnalle on rakennettu uusia tiloja. Uusin lisärakennus valmistui noin vuosikymmen sitten. Äskettäin Eduskuntatalon ilmettä kohennettiin usean vuoden remontissa.

Toisen kerran Eduskuntatalon ovet ovat tänä vuonna yleisölle avoimina maanantaina 10. syyskuuta.

STT