Yleisurheilun uusi pomo osaa säästää – Harri Aalto haluaa tehdä urheilijoiden eteen töitä ja hakee lajiin yhteistyön malleja

Kunnallispolitiikka ja seuratoiminta ovat opettaneet Urheiluliiton uudelle toimitusjohtajalle Harri Aallolle tarkan talouden kulmakivet. Kotikunnassaan, noin 5 500 asukkaan Nakkilassa, rahat ovat ajoittain olleet tiukilla, ja Nakkilan Vireen puheenjohtajana Aalto oli mukana järjestämässä taloudellisesti menestyksekkäät Kalevan kisat 2015 Porissa.

– Kyllä minä säästää osaan. Minulle seuran rahat ovat aina olleet omia tärkeämmät, Aalto sanoi STT:n haastattelussa.

Hän on tottunut talkoisiin, on sitten kyse Pori Jazzin jazzkadun järjestysmiestehtävistä, kurkkujen keräämisestä pellolta, ilmoitusten hakemisesta seurajulkaisuun tai päätösten teosta kunnanhallituksen puheenjohtajana (kok.).

Urheiluliitossa toimitusjohtajan taloustalkoot ovat toisenlaiset. Liitto on joutunut tasapainottamaan talouttaan vuoden 2012 EM-kisojen aiheuttamien tappioiden takia, eikä yhteistyökumppanien etsiminen käy keveästi. Urheiluliitto on ollut tänä vuonna julkisuudessa muun muassa siksi, että jopa isot tähdet ovat palauttaneet varusteitaan tulevien maajoukkueiden käyttöön, sillä uutta varustesopimusta ei ole. Ainakaan vielä.

– Meidän pitää saada myynti toimimaan paremmin. Menestys auttaa myyntiä, joten urheilijoiden eteen on tehtävä töitä, sanoi Aalto ja lähti haastattelusta tapaamaan yhteistyökumppania.

Liitto kiristänyt ruuvia

Aalto on valmis kääntämään kaikki kivet liiton budjetin tasapainottamiseksi. Viime vuonna tappiota kertyi noin 430 000 euroa.

– Olemme jo jättäneet täyttämättä eläkkeelle lähteneiden pestejä, eikä seurapalvelujohtajan paikkaani enää täytetä. Kaikki kuluja katsotaan kriittisesti, Urheiluliitossa roolia vaihtanut Aalto kertoi.

Yksi säästökohde näkyi viime viikonloppuna, kun Helsinki City Marathon ja Helsinki City Run kisattiin samana päivänä järjestelykulujen pienentämiseksi.

Urheilija kaipaa apua

Aalto, 51, tietää hyvin, että pelkällä säästämisellä suomalainen yleisurheilu ei nouse eurooppalaiselle kärkitasolle. Lajin on pystyttävä tukemaan lahjakkuuksia ja tunnistettava potentiaaliset menestyjät, mutta liitto ei pysty siihen yksin.

– Kansallisenkin tason yleisurheilija tarvitsee helposti 20 000-30 000 euron budjetin. Olympiakomitea tai SUL eivät voi rahoittaa kaikkia, mutta me voimme auttaa jakamalla tietotaitoa ja toimintamalleja.

Aalto haluaa ottaa oppia muista lajeista. Hän ihastui uransa hiljattain lopettaneen hiihtäjän Lasse Paakkosen viestiin, jonka mukaan urheilijan on itse kerättävä urheilemisen vaatimat rahat. Hän on kokenut saman valmennettavansa, pikajuoksija Jenni Jokisen kanssa.

– Satasilla hommaa ei ratkaista, vaikka monelle sekin on iso raha, Aalto sanoi ja toivoi, että kaikilla urheilijoilla olisi uraa helpottava lähipiiri.

STT