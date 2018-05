Yli 40 kuollut Gazan protesteissa – Israel kertoi iskusta Hamas-kohteisiin, Trumpia ylistettiin suurlähetystön avajaisissa

Israelin ilmavoimat kertoo iskeneensä Gazan pohjoisosassa palestiinalaisen Hamas-järjestön tukikohtiin. Hävittäjä iski Israelin mukaan viiteen kohteeseen. Armeijan mukaan kyseessä oli vastaisku Hamasin tämänpäiväisille väkivaltaisuuksille Israelin ja Gazan kaistan rajalla.

Israelilaissotilaiden tulituksessa rajalla on kuollut ainakin 41 palestiinalaista, kertovat palestiinalaisviranomaiset. Haavoittuneita on satoja. Kuolonuhrien määrästä kertoneen Gazan terveysministeriön mukaan kuolleiden joukossa on muun muassa 14-vuotias nuori.

Protestit liittyvät Yhdysvaltain lähetystön avaamiseen Jerusalemissa. Sekä Israel että palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan.

Kyseessä on Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin verisin päivä sitten Gazan vuoden 2014 sodan.

Israelin armeijan mukaan noin 35 000 ihmistä on osallistunut mielenosoituksiin ja kahakoihin Gazan kaistan ja Israelin rajalla.

– Mielenosoittajat heittelevät räjähtäviä esineitä Israelin joukkoja ja raja-aitaa kohti. He myös heittelevät kiviä ja laukaisevat palavia esineitä sytyttääkseen tulipaloja Israelin alueella ja vahingoittaakseen Israelin joukkoja, Israelin armeija kertoo.

Mielenosoitukset ja yhteenotot Gazan rajalla ovat jatkuneet jo viikkoja. Maaliskuun lopun jälkeen väkivaltaisesti on kuollut ainakin 91 palestiinalaista. Haavoittuneiden joukossa ei ole israelilaisia ja sen armeijaa on kritisoitu liiallisesta voimankäytöstä.

Trump vakuutti USA:n toivovan rauhaa

Yhdysvaltain suurlähetystö avattiin juhlallisesti iltapäivällä Jerusalemissa. Lähetystön tunnuksen paljastivat presidentin tytär ja neuvonantaja Ivanka Trump sekä valtiovarainministeri Steven Mnuchin.

Presidentti Donald Trumpin joulukuussa julkistama päätös siirtää lähetystö Tel Avivista Jerusalemiin on herättänyt ihastusta Israelissa ja raivostuttanut palestiinalaiset sekä arabimaailman.

– Mikä mahtava päivä. Presidentti Trump, olette tehnyt historiaa, hehkutti Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu.

– Kiitos että teillä oli rohkeutta pitää lupauksenne.

Samaan aikaan Gazan palestiinalaisalueen rajalla puhkesi rajuja kahakoita, joissa palestiinalaislähteiden mukaan kuoli kymmeniä ihmisiä. Netanjahu viittaisi tapahtumiin ylistäen Israelin asevoimien sotilaita, ”jotka tälläkin hetkellä suojelevat rajojamme”.

Nauhoitetussa videoviestissään avajaisiin presidentti Trump muistutti, että Yhdysvallat tunnusti päivälleen 70 vuotta sitten ensimmäisenä Israelin valtion sen julistauduttua itsenäiseksi. Trump suitsutti lähetystön avaamisen historiallisuutta, mutta vakuutti samalla Yhdysvaltain toivovan rauhaa ja olevan valmis välittämään siinä.

– Ojennamme ystävyyden käden Israelille ja palestiinalaisille, Trump sanoi.

Pitkään lykätty muutto

Uusi suurlähetystö toimii aluksi Jerusalemissa jo entuudestaan olleen Yhdysvaltain konsulaatin tiloissa. Suuri osa suurlähetystön toiminnasta jatkuu edelleen entisissä tiloissa Tel Avivissa. Jerusalemiin on määrä suunnitella ja rakentaa suurlähetystölle uusi rakennus.

Jerusalemin kiistellyn aseman takia pääosa ulkomaiden, muun muassa Suomen, suurlähetystöistä toimii Israelissa Tel Avivissa. Rintama on kuitenkin alkanut rakoilla. Keskiamerikkalainen Guatemala siirtää suurlähetystönsä Jerusalemiin keskiviikkona, ja myös Paraguay on ilmoittanut aikovansa tehdä vastaavan muutoksen.

Israel julisti vuonna 1980 Jerusalemin ikuiseksi ja jakamattomaksi pääkaupungikseen. YK tuomitsi yksipuolisen ilmoituksen ja kehotti kaikkia Jerusalemissa olevia suurlähetystöjä siirtymään muualle. Näin tekivätkin muun muassa Hollanti ja eräät Latinalaisen Amerikan maat, jotka olivat jo ehtineet asettua kaupunkiin.

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi maan suurlähetystön siirtämisen Tel Avivista Jerusalemiin jo vuonna 1995. Kaikki presidentit Trumpiin saakka kuitenkin lykkäsivät päätöstä siirron toteuttamisesta aina kuuden kuukauden välein.

