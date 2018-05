Yli sata ihmistä on kuollut Kuubassa matkustajakoneen pudottua maahan

Havannassa Kuubassa yli 100 ihmistä on kuollut matkustajakoneen syöksyttyä maahan myöhään perjantaina Suomen aikaa. Kuuban valtiollisen lentoyhtiön Boeing 737 putosi taivaalta pian nousun jälkeen, uutisoi Kuuban media. Koneessa oli 104 matkustajaa. Lentokone oli nousemassa kansainväliseltä Jose Martin lentokentältä, jonka lähialueella se syöksyi maahan. Lentoasemalähteiden mukaan kone oli matkalla pääkaupunki Havannasta Holguinin kaupunkiin, joka sijaitsee lähellä maan koillisosan rantalomakohteita.

Lentokoneen hylystä onnistuttiin iltaa kohden pelastamaan kolme eloonjäänyttä, kertoi Kuuban media. He ovat kriittisessä tilassa.

Kaikki koneessa olleet matkustajat ja miehistön jäsenet olivat ulkomaalaisia, kertoo New York Times viitaten Kuuban valtiolliseen mediaan. Lapsia oli mukana viisi. Uutistoimisto AFP:n mukaan miehistön jäsenistä viisi oli meksikolaisia.

Kuuban presidentti Miguel Diaz-Canel ja terveysministeri Roberto Morales matkustivat paikalle seuraamaan tilannetta.

– Uutiset eivät ole kovin toiveikkaita, Diaz-Canel sanoi Kuuban valtion televisiolle.

Kuubasta tulleista kuvista näkyy, kuinka sankka savu nousi kentän liepeiltä.

STT

