Yrityssalaisuuksia lipsahtaa julkisille keskustelupalstoille

Yritysten työntekijät keskustelevat yhä enemmän työpaikkansa asioista nimettömästi viestintäsovellus Jodelissa. Kollegoilta kysytään positiiviseen sävyyn neuvoja ja noloja kysymyksiä työhön liittyen, mutta myös möläytyksiä mahtuu mukaan keskusteluun. Esimerkiksi McDonald’sin työntekijöiden Jodel-kanavalla on keskusteltu tuotteiden myynneistä ja tulevista kampanjoista.

– Nämä kuuluvat salassapidon piiriin, eivätkä ne kuulu Jodeliin, sanoo McDonald’sin Suomen viestintäjohtaja Heli Ryhänen.

Jodel on kännykkäsovellus, jossa viestitään nimettömästi.

McDonald’s ei ole ainut yhtiö, jonka kanavilla on keskusteltu yrityssalaisuuksista. Esimerkiksi Espresso Housen kanavalla on myös pohdittu kahviloiden myyntejä ja yrityksen taloudellista tilannetta. Yrityksen Suomen toimitusjohtaja Anssi Thureson kertoo, ettei asialle voi oikein tehdä mitään.

– Sitähän ei tiedä kukaan, että ovatko keskustelijat meidän työntekijöitä, Thureson sanoo.

Tässä piilee juuri Jodelin ongelmallisuus yrityksille. Jodelissa ei voi ikinä tietää, pitääkö joku tieto paikkaansa tai kuka sen on kirjoittanut. Kanavilla voidaan keskustella yrityksen asioista, mutta kirjoittaja voi olla ulkopuolinen trolli tai entinen työntekijä, eikä välttämättä yrityksen nykyinen työntekijä.

Keskusteluja ei voi myöskään pitää mitenkään yksityisinä, koska kuka tahansa voi liittyä kanavalle ja keskustella siellä.

Esimerkiksi Linnanmäellä työskentelee vuodessa noin 650 kausityöntekijää, mutta silti linnanmäkeläisten Jodel-kanavalla on noin 1 700 jäsentä. Se onkin yksi suosituimmista ja aktiivisimmista työpaikan ympärille muodostuneista kanavista.

Työntekijöillä on sananvapaus, jopa Jodelissa

Linnanmäki on monien muiden yritysten tapaan tehnyt työntekijöilleen ohjeistuksen, jonka mukaan sosiaalisessa mediassa tulisi toimia. Ohjeet eivät ole kuitenkaan tyhjentävät.

– Jokaisella on oikeus käyttää sananvapauttaan netissä tiettyyn pisteeseen asti, sanoo Linnanmäenhenkilöstöjohtaja Elina Örthén.

Työ- ja viestintäoikeuteen erikoistunut asianajaja Pirkko Pesonen kertoo, että työnajantaja voi myös ohjeistaa työntekijöitään olemaan kirjoittamatta Jodeliin ja ohjeistuksilla yritys voi yrittää vaikuttaa työntekijöidensä sosiaalisen median käyttöön. Myös ilman ohjeistuksia työntekijällä on velvollisuus olla lojaali työnantajaa kohtaan. Pesonen kehottaakin jokaista pohtimaan, ovatko omat Jodel-kirjoitukset sopivia.

Usein myös muut keskustelijat puuttuvat asiattomiin viesteihin sanomalla, että tämä ei kuulu Jodeliin. Muut keskustelijat voivat myös ilmiantaa viestin tai äänestää viestin pois näkyvistä.

STT