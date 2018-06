Voi sote, sote

RAUNO SAARI. Pääministeri on antanut ilmoituksen sosiaali- ja terveydenhoidon uudistuksesta. Viesti oli, että hyvin tämä vuosisadan uudistus etenee, kunhan epäilijät vain sen ymmärtäisivät.

Vauhtia, vääntöä ja vaarallisia tilanteita on tosin riittänyt sitten syksyn 2015. Silloin uudistuksen alustaksi rakentui 18 maakunnallista itsehallintoaluetta ja kylkiäisenä valinnanvapaus hakea apua ja hoitopalveluita, mistä asiakas haluaa.

Kolmessa vuodessa on unhoon vaipunut terveydenhuollon eri tasojen integraatio, syrjäalueiden parempi lääkärille pääsy ja talousvajeen tilkintään ennalta lasketut kolmen miljardin säästöt. Enemmän on keskitytty maakuntavaalien ajankohtaan ja vakuutteluun, että uskokaa vaan, uudistus tulee, oletteko valmiita.

Vastarintaa on nujerrettu liki hybridivaikuttamisella. On jaettu tulevien sukupolvien puolesta kiitosta tämän päivän päättäjien viisaudelle. On vakuutettu, että ongelmat korjataan myöhemmin eikä kansalaisten pidä niitä murehtia. On kerrottu, että perustuslaki takaa, että jokaisesta meistä huolehditaan.

Siis laulun sanoin ”ollos huoleton, poikas valveil on”. On oltu myös omahyväisiä ja ylimielisiä. Poliittisen ryhmänsä kannatuksen olemattomiin sulattanut ministeriässä nimittää puolta eduskuntaa mikkihiiriksi. Henkeä on kuin pohjalaisjutuissa. ”Ei tartte auttaa, sano lapualaanen, ku tervakuorman alla makas.”

Keväällä 2015 Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen päättäessä työtään oltiin soten ratkaisuista varsin lähellä laajassa poliittisessa yhteisymmärryksessä. Perustuslakivaliokunta vaati kuitenkin vielä tarkistuksia, ja Kataisen hallitukselta loppui aika.

Oli ymmärrettävää, että Juha Sipilän (kesk.) hallitus halusi viedä uudistuksen maaliin. Alku oli lupaava. Sitten ajauduttiin ohi hallitusohjelman sivuraiteelle. Syntyi epäpyhä liitto. Maakuntahallinto ja ns. palveluitten valinnanvapaus, käsi kädessä.

Helpompiakin ratkaisuja olisi ollut. Professori Jussi Huttunen esitti uudistuksen pohjaksi nykyisiä sairaanhoitopiirejä, joille vastuu erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhoidosta ja sosiaalipalveluista siirrettäisiin. Ne ostaisivat palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta paikallisen tarpeen mukaan.

Huttusen malli on likipitäen sama, jota kokeillaan nyt Etelä-Karjalan Eksote-piirissä.

Valmistelijat ovat luvanneet, että sote ei heikennä pienten palveluiden tuottajayritysten asemaa tulevissa kilpailutuksissa. Tämäkään ei näytä nyt toteutuvan.

Kun ennen terveysjätit soittivat kilvan pieniin yrityksiin tehden ostotarjouksia, nyt pienet yritykset soittavat ketjuille ja ilmoittautuvat ostettaviksi. Koko Itä-Suomen sanotaan olevan kohta yhtä Attendoa. Valinnanvapauden toteuttaminen edellyttää aitoa kilpailua. Nyt pakka on pahasti sekoittumassa.

Sitten ne valtiovarainministeriön esittämät mutu-säästöt. Ne syntyvät siitä, että kansalaisten ei tarvitse enää mennä lääkäriin. Palvelut luvataan digitaalisesti niin, että kansalainen itse vastaa omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Ollaan menossa samaan kuin nyt jo ollaan lentomatkailussa. Kaiken muun joudut tekemään itse paitsi ohjaamaan konetta.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.