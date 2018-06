ABC: USA:n puolustusministeri Mattis Kiinaan sovittelevana

Kiinassa vieraileva Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattis aikoo keskustella kiinalaisten kanssa sovittelevassa sävyssä, kertoo uutiskanava ABC.

Mattis on aikaisemmin käyttänyt kovaa kieltä puhuessaan Kiinasta, mutta matkustaessaan Pekingiin hän korosti haluavansa välttää ennakko-odotuksia ja keskittyä kuuntelemaan keskustelukumppaneitaan.

ABC:n lähteet Trumpin hallinnossa kertovat, että yksi vierailun tärkeimmistä keskustelunaiheista on Kiinan rooli Pohjois-Korean ydinaseriisuntaprosessissa. Kommunistinen Kiina on kommunistisen Pohjois-Korean pitkäaikainen ystävä ja tukija.

Lähteiden mukaan Mattis aikoo ottaa vierailullaan puheeksi myös Yhdysvaltojen ja Kiinan välejä hiertävän kysymyksen Kiinan toimista Etelä-Kiinan merellä, mutta hän ei aio aloittaa vaikeilla aiheilla.

Uhkaili Kiinaa viime kuussa

Toukokuussa Mattis perui äkillisesti Kiinalta oikeuden osallistua monikansalliseen sotaharjoitukseen Tyynellä valtamerellä rangaistukseksi Etelä-Kiinan meressä olevien keinotekoisten saarten varustamisesta asejärjestelmillä. Hän uhkasi, että Kiinalle koituu vakavampiakin seurauksia, mikäli se jatkaa saarten asevarustelua.

Kiina katsoo saarien kuuluvan itselleen ja kokee, että sillä on täysi oikeus toimia omalla maaperällään haluamallaan tavalla.

Vain muutamia viikkoja sitten kesäkuun alussa Mattis sanoi, että Kiinan sotilaallinen varustelu ja korkean tason asejärjestelmien käyttöönotto Etelä-Kiinan merellä on suunniteltu aiheuttamaan pelkoa naapurimaissa. Kiina kutsui kommenttia vastuuttomaksi ja sanoi, ettei vastuuttomia kommentteja toisista valtioista voida suvaita.

https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/mattis-seeks-contentious-visit-chinese-56131407

STT

Kuvat: