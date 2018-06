Ainakin 120 kuollut Nicaraguan levottomuuksissa

Nicaraguassa Keski-Amerikassa ainakin 120 ihmistä on kuollut ja 1 300 haavoittunut levottomuuksissa, jotka ovat saaneet alkunsa poliittisista mielenosoituksista. Asiasta kertoo paikallinen ihmisoikeusjärjestö.

Nicaraguassa on järjestetty mielenosoituksia huhtikuun puolivälistä lähtien. Protestit alkoivat vastalauseena kiistellylle eläkeuudistukselle ja levisivät sen jälkeen eri puolille maata ja kasvoivat laajemmaksi protestiliikkeeksi presidentti Daniel Ortegaa ja hänen hallitustaan vastaan.

Mielenosoittajia vastassa on tiettävästi hallitukselle uskollisia puolisotilaallisia joukkoja ja mellakkapoliisin joukkoja.

Keski-Amerikassa vaikutusvaltainen katolinen kirkko on yrittänyt auttaa neuvottelemaan rauhaa mielenosoittajien ja hallituksen välille. Nyt sekin on kuitenkin luovuttanut. Kirkon mukaan neuvottelut eivät voi onnistua niin kauan, kun hallitusta lähellä olevat ryhmät jatkavat ihmisten tappamista.

STT

