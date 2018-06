Ainakin viisi ihmistä on kuollut ampumisessa Marylandissa

Viranomaisten mukaan ainakin viisi ihmistä on kuollut Yhdysvaltain Marylandissa tapahtuneessa ampumisessa. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut vakavasti.

Epäilty ampuja on saatu kiinni.

Ampuminen tapahtui torstai-iltapäivällä paikallista aikaa Annapolisin kaupungissa Capital Gazette -sanomalehtitalolla.

Poliisi ei ole kertonut vielä mitään epäillyn ampujan mahdollisesta motiivista.

Sekä CNN:n että Guardianin lähdetietojen mukaan kiinniotettu epäilty ampuja ei ole ollut yhteistyöhaluinen. Guardianin lähde kertoo, että epäilty ei ole vastannut kuulusteluiden aikana kysymyksiin. CNN:n lähde lisäksi kertoo, ettei epäillyllä ampujalla ollut mukanaan henkilöllisyystodistusta. Myöskään liittovaltion poliisi FBI ei lähteen mukaan löytänyt tietokannoistaan tietoja epäillystä ampujasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa Twitterissä saaneensa ampumisesta tiedon olleessaan vielä Wisconsinissa. Trump kirjoittaa, että hänen ajatuksensa ja rukouksensa ovat uhrien ja heidän perheidensä luona. Trump lisäksi kiittää paikalle saapuneita pelastusviranomaisia.

STT

