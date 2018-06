Viranomaisten mukaan ainakin viisi ihmistä on kuollut Yhdysvaltain Marylandissa tapahtuneessa ampumisessa. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut vakavasti.

Epäilty ampuja on saatu kiinni.

Ampuminen tapahtui torstai-iltapäivällä paikallista aikaa Annapolisin kaupungissa Capital Gazette -sanomalehtitalolla.

