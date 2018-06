Akkumarkkinat lupaavat kasvua

Akkumarkkinoiden kasvu lupaa hyviä mahdollisuuksia Suomelle. Liikenteen sähköistyminen ja uusiutuvan energian varastointitarve kasvattavat akkujen kysyntää maailmanlaajuisesti.

Pula uusista tehoakuista on aiheuttanut viivästyksiä muun muassa sähköautojen tuotannossa.

Akkujen valmistus on keskittynyt Aasiaan, jossa tehdään 80 prosenttia maailman akuista. Suuri osa näistä akuista on niin sanottuja perusakkuja. Kovin kysyntä on kuitenkin esimerkiksi sähköautoihin soveltuvista korkeajänniteakuista.

Perinteinen autoteollisuus lähti hieman hitaasti mukaan sähkö- ja hybridiautojen markkinoille, mutta ketterät uudet tulijat, kuten Tesla, ovat pakottaneet myös muun autoteollisuuden sijoittamaan sähköautoihin.

Myös päästövähennysvaatimukset vauhdittavat siirtymistä sähköiseen liikkumiseen. Esimerkiksi Saksassa ilmansaasteista kärsivät kaupungit haluavat kieltää vanhoilla dieselautoilla ajon ydinkeskustoissa.

Sähköautot ja akkutekniikka kehittyvät nopein harppauksin. Samalla sähköautojen ja ladattavien hybridien hinnat halpenevat. Tämä kiihdyttää kysyntää entisestään.

Suomen maaperästä löytyy runsaasti akuissa tarvittavia raaka-aineita ja kemikaaleja. Kaivosteollisuudessa on jo näkyvissä akkujen kysynnän tuomaa lisäkasvua.

Pelkästään raaka-aineiden tuottamiseen ei kannata tyytyä. Juuri nyt on oikea aika ottaa haltuun akkuihin liittyvä lisäarvon osuus eli akkuteknologian kehittäminen ja varsinainen akkujen valmistus.

Raaka-aineiden saatavuus sekä teknologian ja energia-alan osaaminen ovat yhdistelmä, joka antaa Suomelle vahvaa kilpailuetua. Tätä etua ei pidä jättää hyödyntämättä.

Business Finland on käynnistänyt akkutoimialalle kaksivuotisen ohjelman, jonka avulla on tarkoitus nostaa Suomi eurooppalaiseen ja globaaliin akkuverkostoon.

Hankkeella on kaikki onnistumisen mahdollisuudet. Suomi voi hyvin nousta akkujen suurvallaksi ja akkuteollisuuden kärkimaaksi Euroopassa.