Alkoholijuomien matkustajatuonti romahti – lähes 20 miljoonaa litraa jätettiin tuomatta

Alkoholijuomien matkustajatuonti on romahtanut reilulla viidesosalla 61,8 miljoonaan litraan toukokuun 2017 jälkeen, kertoo THL:n tilastoraportti.

Sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna pudotus on jo lähes neljäsosan suuruinen.

Kyseessä on alhaisin koskaan mitattu luku sen jälkeen, kun matkustajatuontia alettiin tilastoida vuonna 2004.

Lähes puolet kaikesta matkustajien tuomasta alkoholista on olutta.

THL tilastoi matkustajatuonnin vuosittain toukokuun alusta seuraavan vuoden huhtikuuhun.

STT

