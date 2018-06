Alkoholijuomien matkustajatuonti romahti – lähes 20 miljoonaa litraa jätettiin tuomatta

Alkoholijuomien matkustajatuonti on romahtanut reilulla viidesosalla 61,8 miljoonaan litraan toukokuun 2017 jälkeen, kertoo THL:n tilastoraportti.

Edellisellä tarkastelujaksolla matkustajat toivat mukanaan 79,4 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuoden 2016 toukokuun ja vuoden 2017 huhtikuun välillä.

Sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna pudotus on jo lähes neljäsosan suuruinen, kun 8,3 miljoonaa litraa vaihtui 6,4 miljoonaksi litraksi. Kyseessä on alhaisin koskaan mitattu luku sen jälkeen, kun matkustajatuontia alettiin tilastoida vuonna 2004.

Lähes puolet kaikesta matkustajien tuomasta alkoholista on olutta, jonka matkustajatuonti pieneni 35,8 miljoonasta litrasta 28,9 miljoonaan litraan.

THL tilastoi matkustajatuonnin toukokuun alusta seuraavan vuoden huhtikuuhun, joten kuluvan vuoden alusta voimassa ollut uusi alkoholilaki vaikutti vain tarkkailujakson viimeisellä kolmanneksella. Samaan aikaan alkoholiveroja korotettiin noin 10 prosentilla.

Kaikesta matkailijoiden Suomeen tuomasta alkoholista yli 70 prosenttia ostettiin Virosta ja sinne meneviltä laivoilta vuonna 2017. Viro on kiristänyt alkoholiverotustaan kolmeen otteeseen helmikuun 2017 jälkeen.

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/paihteet-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholijuomien-matkustajatuonti

STT

