Alkoholittomat juomat valtaavat alaa pubien luvatussa maassa Britanniassa

Lontoossa elokuussa pidettävillä suurilla olutfestivaaleilla tehdään tänä vuotta historiaa: tarjolla on ensi kertaa myös alkoholitonta olutta. Tapaus kertoo aikojen muuttumisesta pubien luvatussa maassa. Taustalla on halu välttää niin krapulaa kuin liikakaloreitakin.

Viime vuonna Britanniassa tehdyssä kyselyssä 57 prosenttia vastaajista kertoi nauttineensa alkoholia edellisen viikon aikana. Osuus on laskenut tasaisesti vuodesta 2005, jolloin kyselyt aloitettiin.

Samaan aikaan myös absolutistien määrä on lisääntynyt vähän yli viidesosaan. Tipaton tammikuukin on yhä suositumpi.

– Tajusin että nukun paremmin, oloni on hyvä, ja minulla on enemmän energiaa, muistelee seitsemän vuotta sitten alkoholin jättänyt Stuart Elkington.

Hän ei kaivannut enää päihtymistä, mutta sitäkin enemmän hyvänmakuista olutta. Sellaista ei tuntunut helposti löytyvän, ja lopulta Elkington perusti oman Dry Drinker -verkkokauppansa. Sen valikoimassa on jo yli sata olut-, viini- ja siiderimerkkiä, joissa on vähän tai ei ollenkaan alkoholia. Silti niissä maistuu alkoholi, ja Elkingtonin mukaan myynti on rajussa nousussa.

Ei markkinarako vaan kasvava markkina

Markkinan ovat haistaneet myös juomavalmistajat, jotka käyttävät miljoonia puntia laadukkaampien alkoholittomien juomien kehittämiseen. Vähittäiskaupan suurketju Tesco kehuu, että heidän alle 0,5 prosenttia alkoholia sisältäviä viinejään on ”käytännössä mahdotonta erottaa” vastaavista alkoholillisista tuotteista uuden valmistustekniikan ansiosta.

Kilpailija Marks & Spencer puolestaan markkinoi eteläafrikkalaisen tuottajansa viiniä alhaisella alkoholi- ja kaloripitoisuudella.

– Me emme näe tätä markkinarakona vaan markkinana, jolla haluamme kasvaa, sanoo ketjun sommelier Sue Daniels.

Uusille markkinoille pyrkii myös maailman suurimpiin panimoihin lukeutuva belgialais-brasilialainen Anheusher-Busch InBev -panimo. Se uskoo alkoholittomien tai vähän alkoholia sisältävien oluiden muodostavan vuonna 2025 jo viidesosan yhtiön kaikesta oluenmyynnistä Britanniassa.

Alkoholittomien juomien myynti kasvaa myös Suomessa

Myös Suomessa alkoholittomien juomien myynti on kasvussa. Alkosta kerrotaan, että tammi-toukokuussa niitä myytiin liki kuusi prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

– Trendin taustalla näkyy keveämpien valintojen suosiminen. Tämä ei ole vain juomatrendi, vaan osa laajempaa trendiä, joka näkyy myös muun muassa ruokapöydissä, tuotepäällikkö Timo Vallo kertoi.

Panimoliiton viestintäpäällikön Outi Heikkisen mukaan liiton jäsenpanimot myivät viime vuonna noin kaksi miljoonaa litraa alkoholitonta olutta. Osuus kaikesta myynnistä oli vain puolisen prosenttia, mutta toisaalta alkoholittomien oluiden myynti kasvoi noin 40 prosenttia edellisestä vuodesta.

Heikkinen tunnistaa Britanniassa vallitsevan trendin, ja sanoo, että se koskee koko Eurooppaa, myös Suomea.

