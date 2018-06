Alkon myyntimääristä huvennut seitsemän prosenttia tänä vuonna

Alko on tämän vuoden puolella myynyt seitsemän prosenttia vähemmän juomia kuin viime vuonna samaan aikaan. Alko kertoi litroissa mitatun myynnin pienentymisestä verkkosivuillaan.

Vuodenvaihteen muutokset alkoholilaissa ovat vaikuttaneet oluiden ja lonkeroiden myyntiin, kun päivittäistavarakauppa sai luvan myydä entistä vahvempia, 5,5 prosenttia alkoholia sisältäviä juomia.

Alkossa arvioidaan, että yhtiön myynti litroissa mitattuna laskee tänä vuonna joitakin prosentteja.

– Arviointi alkoholilain vaikutuksista alkoholin myyntiin on tässä vaiheessa vielä liian aikaista, sanoi Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen tiedotteessa.

Valvira on julkaissut tilastot vuoden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta, joiden perusteella alkoholin kokonaiskulutus on kasvanut hieman. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkistaa tilastonsa ensi vuoden puolella.

Tuoteryhmistä Alkossa oli kasvua roseeviinien myynnissä. Toukokuussa niitä myytiin 46 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Alkossa arvellaan, että tämä johtui poikkeuksellisen lämpimästä säästä. Kuohuviinejä kaupattiin 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Suosiotaan kasvattivat myös alkoholittomat tuotteet, joita myytiin viidennes enemmän kuin edellisvuonna.

https://www.alko.fi/alko-oy/uutishuone/ajankohtaista/toukokuussa-yli-300-000-ikarajatarkastusta

STT

Kuvat: