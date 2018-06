Ara peruuttaa Nuorisosäätiön aseman yleishyödyllisenä toimijana – toiminta ei täytä lain vaatimuksia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara peruuttaa Nuorisosäätiön aseman yleishyödyllisenä toimijana. Aran mukaan Nuorisosäätiön toiminta ei täytä lain vaatimuksia yleishyödyllisyydelle.

Päätöstä perustellaan sillä, että Nuorisosäätiöllä on paljon aravalain ja korkotukilain vastaista toimintaa, eikä riittäviä korjaustoimia ole tehty lukuisista huomautuksista huolimatta.

– Siellä on merkittävää riskinottoa, lainanantoa ja takausten antoa muuhun toimintaan kuin sosiaaliseen vuokra-asuntotuotantoon. Siellä on muun muassa liiketoimintaa Virossa, sanoo Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti.

Ara pitää tilannetta vakavana ja poikkeuksellisena. Päätöksellä ei ole Aran mukaan välitöntä vaikutusta Nuorisosäätiön asukkaiden asemaan tai Aran rahoittamien asuntojen vuokriin.

Ellei tilanne korjaannu puolen vuoden kuluessa, Ara myös irtisanoo Nuorisosäätiön aravalainat ja lakkauttaa säätiölle maksettavan korkotuen. Rossilahden mukaan Nuorisosäätiöllä on kyseisiä lainoja ja korkotukia yhteensä yli 100 miljoonan euron arvosta.

STT

