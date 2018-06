Argentiina odottaa hikistä iltapäivää Islantia vastaan

Argentiinan päävalmentaja Jorge Sampaoli ennusti MM-kisojen mestarisuosikkeihin lukeutuvalle joukkueelleen vaikeaa ottelua MM-kisadebytantti Islantia vastaan D-alkulohkossa. Ottelu alkaa Moskovassa kello 16.

Kaksinkertainen maailmanmestarijoukkue Argentiina ei ole vakuuttanut, mutta Sampaolin puheet pullistelivat itseluottamusta.

– Olen vakuuttunut siitä, että Argentiina näyttää että olemme yksi maailman parhaista joukkueista. Meidän täytyy olla välittämättä paineista, muuten emme pysty pelaamaan kuten haluamme. Haluamme nauttia jokaisesta ottelusta, haluamme panna paineet vastustajillemme, Sampaoli sanoi.

Argentiinan kapteeni Lionel Messi on vihjannut lopettavansa maajoukkueuransa MM-kisojen jälkeen.

– Hän on kunnossa, hyvin valmistautunut ja odottaa todella tätä MM-turnausta ja mahdollisuutta tehdä historiaa, päävalmentaja sanoi.

Sampaoli kiisti puheet siitä, että hänen joukkueensa on liikaa Messin varassa.

– Valmentaja organisoi joukkueen, mutta pelaajat luovat paikat kentällä. Jos joukkueella on Messin kaltainen pelaaja, valmentajan tehtävä on rakentaa joukkue hänen ympärilleen ja yrittää hyötyä hänen mahtavista taidoistaan, Sampaoli sanoi.

Neljän ottelun MM-päivä huipentuu iltapeleihin Peru-Tanska (C-lohko) ja Kroatia-Nigeria (D-lohko).

STT

Kuvat: