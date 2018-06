Arkkipiispa Tapio Luoma asetettiin virkaansa Turun tuomiokirkossa

Uudeksi arkkipiispaksi valittu Tapio Luoma on asetettu virkaansa Turun tuomiokirkossa. Virkaanasettamisen toimitti Oulun piispa Samuel Salmi.

Ensimmäisen saarnansa arkkipiispan virassaan Luoma piti Matteuksen evankeliumin pohjalta. Luoma varoitti saarnassaan sellaisesta vaikutusvallan ja onnellisuuden tavoittelusta, jonka hintana ihminen menettää sielunsa.

Arkkipiispa kysyi saarnassaan, mitä hyödyttää korkea asema, jos kadottaa kykynsä asettua toisten asemaan.

– Mitä hyödyttää onnellisuuden tavoittelu, jos mikään ei riitä? Mitä hyödyttää vaikutusvalta, jos sen hintana on, että ihminen joutuu olemaan jotakin muuta kuin mitä hän on? arkkipiispa niin ikään kysyi.

Luoma otti kantaa myös Suomessa käytävään arvokeskusteluun ja sen monimutkaisuuteen. Luoman mukaan kärkevästi esitetyt mielipiteet jakavat ihmisiä leireihin, joiden on vaikea keskustella keskenään.

– Tästä huolimatta näkökantoja yhdistää yksi arvokkaaksi ja tärkeäksi mielletty asia: Se, mikä on ihmiselle hyväksi. Vastuulliset ratkaisut ja valinnat pyrkivät tavalla tai toisella ottamaan huomioon ihmisen hyvän.

Uusi arkkipiispa näkee avioliiton miehen ja naisen välisenä

Luoma toimi aiemmin Espoon piispana. Hän luonnehti tunnelmiaan STT:n viime torstaina julkaisemassa haastattelussa myös haikeiksi.

– Omalla tavallaan tämä on haikeaa, koska olen viihtynyt erinomaisesti nykyisessä tehtävässäni täällä Espoossa. Tämä on ollut arvokas elämänjakso. Nyt sitten odottelen jännittyneenä ja innostuneena uutta ja vähän tietysti myös mieli arkana, mitä kaikkea tuleva tuo tullessaan, Luoma sanoi.

Espoon uusi piispa valitaan syksyllä.

Luoma edustaa perinteistä ajattelua kannassaan samaa sukupuolta olevien pariskuntien kirkkovihkimiseen. Hän pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä, mutta on sanonut vihkivänsä samaa sukupuolta olevia, jos kirkolliskokous näin päättäisi.

Luoma on ottanut kantaa myös naisten asemaan kirkon johtotehtävissä. Luoman mukaan yksi tie laajempaan tasa-arvoon olisi naisten kannustaminen pätevöitymään kirkon johtotehtäviin. Tällä hetkellä kaikki kirkon piispat ovat miehiä, sillä Helsingin entinen piispa Irja Askola jäi syksyllä eläkkeelle.

STT