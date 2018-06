Arvosanat samalle viivalle

Peruskoulun oppilaiden arviosanoille laaditaan yhtenäiset kriteerit. Opetushallituksen käynnistämän työn tavoitteena on yhtenäistää erityisesti niitä perusteita, joiden mukaan peruskoulun päättötodistukseen annetaan arvosanoja.

Opetushallituksen pyrkimyksenä on saada täsmälliset kouluja velvoittavat arviointikriteerit käyttöön kevääseen 2020 mennessä. Kahden vuoden kuluttua päättöarviointi tehdään ensimmäisen kerran peruskoulun uusien opetussuunnitelmien mukaan.

Arvosanojen antamista ohjaavien tarkempien kriteerien avulla pyritään lisäämään arvioinnin yhdenvertaisuutta ja arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Uudistukseen on tarvetta, sillä opetushallituksen mukaan arviointikriteereissä on tällä hetkellä merkittäviä eroja. Myös eri tutkimuksissa on käynyt ilmi, että oppilaan päättöarvosana ja oppimistulosten arvioinneissa osoittamat tiedot ja taidot voivat poiketa toisistaan huomattavasti. Tämä merkitsee sitä, että eri kunnissa ja kouluissa opiskelevat oppilaat ovat tällä hetkellä eri asemassa.

Nykyisissä perusopetuksen ohjeissa on määritelty, mitä oppilaan tulee osata, jotta hän saa päättötodistukseen arvosanan 8. Peruskoulun opettajat ovat toivoneet myös arvosanalle 5 yhtenäisiä kriteereitä.

Muiden luokkien arvioinnille ei ole tällä hetkellä tarkkoja ohjeita. Selvitystyössä pohditaan nyt, tulisiko myös toiselle ja kuudennelle luokalle laatia tarkemmat yhtenäiset arviointikriteerit.

Opetushallitus valmistelee uudet arviointikriteerit yhteistyössä kuntien ja koulujen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen asiantuntijoiden ja eri yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Peruskoulun oppilaiden arvioinnin yhdenvertaisuus on tärkeä asia ja korostuu erityisesti peruskoulun viimeisellä luokalla.

Peruskoulun päättötodistuksen arvosanoilla on iso merkitys, kun nuori hakeutuu jatko-opintoihin. Oppilaiden tasavertainen kohtelu edellyttää, että arvosanoihin ei vaikuta se, missä nuori asuu.