Askarteluketju Sinooperi on asetettu konkurssiin

Askarteluliikeketju Sinooperi on asetettu konkurssiin. Sinooperin toimintaa pyörittävän S. Hobby oy:n konkurssipesä on merkitty kaupparekisteriin 15. kesäkuuta alkaen.

Facebook-sivullaan Sinooperi ilmoittaa tänään alkaneesta konkurssiloppuunmyynnistä. Sinooperin verkkosivujen mukaan ketjulla on kymmenen myymälää eri puolilla Suomea.

Sinooperin ajautumisesta konkurssiin kertoivat ensimmäisenä Karjalainen ja Etelä-Suomen Median kaupunkilehdet.

STT ei ole tavoittanut Sinooperin toimitusjohtajaa Jarkko Kaalikoskea kommentoimaan asiaa.

https://www.facebook.com/sinooperi1/

https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/talous/item/186648-askarteluliike-sinooperi-aloittaa-konkurssimyynnin

https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/676552-askarteluliikeketju-sinooperi-konkurssiin-ilmoittaa-loppuunmyynnin-alkavan

STT