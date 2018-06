Bayerin kiistelty Monsanto-kauppa toteutui, tuloksena jättiyhtiö

Saksalaisen kemianjätti Bayerin ja amerikkalaisen siemen- ja tuholaismyrkkyvalmistajan Monsanton yhdistyminen vietiin torstaina loppuun. Yhtiöt allekirjoittivat sopimuksen 54 miljardin euron arvoisesta kaupasta, joka luo alalle todellisen jättiläisen.

Yhtiöllä on 115 000 työntekijää ja 45 miljardin euron vuotuinen liikevaihto, ja se hallitsee yli neljännestä maailman siemen- ja tuholaismyrkkymarkkinoista.

Monsanto on ollut jo vuosikymmeniä ympäristöjärjestöjen hampaissa muun muassa kiistanalaisen rikkamyrkky glyfosaatin takia. Monsanton maineen takia Bayer pitää nimensä yhdistymisen jälkeenkin vain Bayerina.

Bayer on joutunut vakuuttelemaan julkisuuteen, ettei yhdistyminen vaikuta sen ympäristötavoitteisiin. Bayer on myös luvannut, ettei Monsanton kehittämiä geenimuunneltuja siemeniä tuoda Eurooppaan.

STT

