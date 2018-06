BBC: Autojätti BMW haluaa selvyyttä brexitin ehtoihin ennen kesän loppua

Autojätti BMW yhtyy lentokonevalmistaja Airbusin varoituksiin brexitin epävarmuuden seurauksista, uutisoi BBC. BMW:n Britannian-johtaja Ian Robertson sanoo, että kaupankäynnin järjestämiseen on saatava selvyys ennen kesän loppua.

BMW valmistaa Britanniassa Mini- ja Rolls Royce -merkkisiä autoja ja työllistää noin 8 000 ihmistä.

Airbus varoitti aiemmin, että se saattaa siirtää toimintojaan Britanniasta muualle, jos Britannian lähestyvän EU-eron ehdoista ei synny sopimusta.

– Ero ilman sopimusta olisi suora uhka Airbusin tulevaisuudelle Britanniassa, sanoi yhtiön operatiivinen johtaja Tom Williams.

Yhtiö työllistää Britanniassa suoraan 15 000 ihmistä 25 toimipisteessä, mutta alihankkijat ja muut mukaan laskettuna työpaikkoja syntyy Airbusin ympärille noin 117 000.

Britannian hallitus on jo ilmoittanut kutsuvansa Airbusin edustajat neuvotteluihin selvittääkseen yhtiön näkemyksiä ja tilannetta.

Yritysten eturyhmä CBI kertoo Guardianissa, että yhä useammat yritykset tekevät jo suunnitelmia siltä pohjalta, ettei Theresa Mayn hallitus pääse sopuun EU:n kanssa.

Airbus saatta tehdä ratkaisuja tulevaisuudesta jo lähiviikkoina

Brexitin ehdoista käytävät neuvottelut ovat junnanneet paikallaan, ja EU on varoitellut Mayn hallitusta, että aika sopimuksen tekemiselle uhkaa loppua. Tilannetta on määrä tarkastella taas ensi torstain ja perjantain EU-huippukokouksessa.

Britannian on määrä erota EU:sta virallisesti 29. maaliskuuta ensi vuonna. Siirtymäkauden on määrä kestää vuoden 2020 loppuun.

Airbusin mukaan kaavailtu siirtymäaika on aivan liian lyhyt, jotta Airbus saisi hankintaketjunsa järjestettyä uudelle pohjalle. Williams ilmoitti, että yhtiö saattaa tehdä ratkaisuja tulevaisuudestaan jo lähiviikkojen aikana. Jos tuotannossa tarvittavia komponentteja ei saada sujuvasti tuotua Britanniaan EU-maista, on yhtiö vaarassa kärsiä valtavia tappioita.

