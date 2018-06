Bernerin puheet pysäyttivät sähköpyörien kaupan keväällä

Sähköpyörien myynti pysähtyi täysin kesken kovinta sesonkia keväällä, kertoo Helkaman myyntipäällikkö Harri Halme. Syyksi hän sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) yllättävän ehdotuksen maaliskuun lopulla: sähköpyörille ehdotettiin 400 euron hankintatukea.

– Jälleenmyyjämme kertoivat, ettei maaliskuun lopussa myyty oikeastaan yhtäkään sähköpyörää kaupasta ulos, Halme kertoo.

Ministerin ehdotuksessa väläytettiin, että tukea olisi voinut hakea takautuvasti huhtikuun alussa hankittuihin sähköpyöriin. Nyttemmin hankintatuen valmistelu on keskeytetty, mutta Halme kertoo, että edelleen osa kuluttajista kyselee, onko tuki tulossa.

Huhtikuussa sähköpyörien kauppa elpyi Halmeen mukaan, ja hän odottaa tälle vuodelle kovaa kasvua.

Sähköpyörien suosio jatkaa kasvuaan

Tullin maahantuontitilastojen mukaan sähköpyöriä tuodaan maahan eniten maalis- ja huhtikuussa.

Suomessa ei ole tarkkoja tilastoja siitä, kuinka paljon maassa on sähköpyöriä, mutta Tulli tilastoi sähköpyörien maahantuontia. Tullin tuontitilastojen mukaan kahtena edeltävänä vuonna Suomeen tuotiin yli 6 000 sähköpyörää, kun vielä vuonna 2014 määrä oli vain hieman yli 2 000. Vuodesta 2012 tämän vuoden maaliskuuhun mennessä Suomeen on tuotu yli 25 000 sähköpyörää.

Helkama on suomalainen sähköpyörävalmistaja. Myyntipäällikkö Halme kertoo, että heidän myyntinsä ovat tuplaantuneet vuosittain.

Kaksi vuotta sitten Helkaman sähköpyöriä myytiin noin tuhat ja viime vuonna parituhatta. Tälle vuodelle he odottavat 4 000 sähköpyörän myyntiä. Odotukset ovat kovat.

– Vielä ollaan sen verran rohkeita, että uskomme, että voimme tuplata myynnin vielä ensi vuonnakin, Halme sanoo.

Tämä tarkoittaisi noin 8 000 Helkaman sähköpyörän myyntiä vuodessa.

Sähköiset tavara- ja maastopyörät lisäävät suosiotaan

Pyöräliiton vt. toiminnanjohtaja Otso Kivekäs sanoo, että sähköpyörä ei korvaa polkupyörää, vaan se on aivan eri tuote. Hänen mukaansa sähköpyörien suurin hankkijaryhmä ovat ne, jotka eivät kulje aktiivisesti pyörällä.

Kivekkään mukaan Ranskassa on tutkittu, että sähköpyörä korvaisi usein ennen autolla tehdyn matkan ja vain pieni osa matkoista oli sellaisia, jotka käyttäjä olisi tehnyt tavallisella pyörällä.

Kivekäs kertoo, että lapsiperheet suosivat sähköavusteisia tavarapyöriä, joiden kyydissä voi kuljettaa lapsia tai suurempiakin tavaramääriä. Myös harrastuksissa käytetään sähköpyöriä, esimerkiksi maastopyöräilyssä.

– Sähköisellä maastopyörällä voi kulkea pidempiä matkoja, eikä se vaadi yhtä hyvää kuntoa kuin tavallisella maastopyörällä ajaessa, Kivekäs kertoo.

