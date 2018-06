Mercedeksen Valtteri Bottas on kymmenen ajetun kierroksen jälkeen toisena formula ykkösten Kanadan gp:ssä. Kisaa johtaa ensimmäisestä ruudusta lähtenyt Ferrarin Sebastian Vettel.

Red Bullin Max Verstappen on kolmantena ja Ferrarin Kimi Räikkönen on kuudentena. Hän lähti viidennestä ruudusta.

Williamsin Lance Stroll ja Toro Rosson Brendon Hartley kolaroivat ensimmäisellä kierroksella, minkä jälkeen radalle ajoi kolmen kierroksen ajaksi turva-auto.

STT

