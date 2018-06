Bottas kaasutteli aika-ajossa toiseksi – Vettel lähtee Kanadan gp:ssä paalupaikalta

Mercedeksen Valtteri Bottas on ajanut toiseksi ja Ferrarin Kimi Räikkönen viidenneksi formula ykkösten MM-sarjan Kanadan gp:n aika-ajossa.

MM-paalupaikalle Montrealissa kaasutteli Ferrarin Sebastian Vettel. Hän kukisti Bottaksen niukasti 0,093 sekunnilla. Kolmas oli Red Bullin Max Verstappen 0,173 sekuntia Vettelille hävinneenä.

Nelinkertainen maailmanmestari Vettel ajoi F1-urallaan paalulle 54. kerran. Hän jätti viidenneksi tullutta Räikköstä 0,331 sekuntia.

Montrealin rata Notre Damen saarella on ollut Bottaksen mieleen. Hän oli Kanadan gp:ssä kahdesti kolmas Williams-vuosinaan 2015 ja 2016 ja viime vuonna Mercedeksellä kolmas.

Hyvin sujunut aika-ajo valoi Bottakseen luottamusta sunnuntain kilpailua ajatellen.

– Kun olimme Ferraria noinkin lähellä, niin kyllä se vähän ärsyttää. Eturivin paikka kuitenkin, Bottas sanoi MTV:n C More Maxin haastattelussa.

Kuljettajien MM-sarjaa johtava Mercedeksen Lewis Hamilton oli neljäs.

Red Bullin Verstappen on pitänyt Kanadan gp:n viikonloppuna hyvää vauhtia, sillä hän voitti Montrealissa kaikki kolme vapaata harjoitusta. Vettelin ja Bottaksen vauhti oli kuitenkin liikaa 20-vuotiaalle Verstappenille, joka yhä tavoittelee uransa ensimmäistä MM-paalupaikkaa.

