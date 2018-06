Bottas kaasutti Itävallan gp:n paalupaikalle – Räikkönen aika-ajojen neljäs

Mercedeksen Valtteri Bottas on ajanut formula ykkösten Itävallan gp:n aika-ajoissa paalupaikalle. Hän kukisti aika-ajoissa toiseksi sijoittuneen tallikaverinsa Lewis Hamiltonin 19 tuhannesosasekunnilla.

Kolmas Spielbergissä oli Ferrarin Sebastian Vettel ja neljäs hänen tallikaverinsa Kimi Räikkönen. Räikkönen hävisi Bottakselle noin puoli sekuntia.

Paalupaikka oli Bottaksen kauden ensimmäinen ja uran viides. Bottas voitti viime vuonna Itävallan gp:n. Myös silloin hän oli aika-ajojen nopein.

Mercedes on Itävallan gp:tä varten tehnyt autoonsa aerodynaamisia päivityksiä.

– Päivitykset toimivat. Olemme tehneet säätöjen kanssa hyvää työtä. Auto tuntuu todella hyvältä, Bottas kehui MTV:n C More Maxille.

Bottas oli vauhdissa kolmannella aika-ajojaksolla jo ensimmäisellä nopealla kierroksellaan. Hän paransi toisella nopealla vedollaan, mikä oli tarpeen, sillä niin lähelle kuljettajien MM-sarjaa johtava Hamilton lopulta ylsi.

Suomalaiskuljettajilla oli aika-ajoissa pitkään kaksoisjohto, kun Räikkönen piti toista sijaa. Historiallinen kaksoisvoitto ei kuitenkaan toteutunut Hamiltonin ja Vettelin parannettua kierrosaikojaan.

Bottas korostaa maltin merkitystä

Viime viikonloppuna Ranskan gp:ssä Bottaksen toiveet menestyksestä murenivat pian lähdön jälkeen, kun Vettel törmäsi avausmutkassa suomalaisen Mercedeksen perään. Itävallan gp:ssä Bottas korostaa maltin merkitystä.

– Tavoitteena on hyvä, puhdas startti. Ensimmäisessä mutkassa ei tarvitse leikkiä sankaria, Bottas suunnitteli järjestäjien haastattelussa.

MM-sarjassa neljäntenä oleva Bottas on viime aikoina ollut aika-ajoissa hyvässä vireessä. Hän ajoi kolmannen kerran peräkkäin aika-ajoissa eturivin lähtöpaikan.

Red Bullit olivat kotiradallaan Itävallassa vaisuja. Max Verstappen oli viides ja Daniel Ricciardo seitsemäs. Väliin kuudenneksi mahtui aika-ajoissa koko ajan hyvää vauhtia pitänyt Haasin Romain Grosjean.

