Brasilia sai tuskailla, mutta voitto tuli Costa Ricasta – Coutinho ratkaisi lisäajan alussa

Brasilia on ottanut avausvoittonsa Venäjällä pelattavassa jalkapallon MM-lopputurnauksessa, kun Costa Rica kaatui E-lohkon toisen kierroksen ottelussa 2-0. MM-suosikkeihin lukeutuvan Brasilian päästi piinasta Philippe Coutinho iskemällä ottelun lisäajan avausminuutilla, ja aivan viime sekunneilla Neymar teki 2-0.

Ottelun lopussa todistettiin jälleen uutta VAR-videotuomarointia, kun erotuomari Björn Kuipers antoi Brasilialle rangaistuspotkun, mutta kumosi päätöksensä nähtyään tilanteen videolta. Neymarin kaatuminen rangaistusalueella todettiin turhan kevyesti tulleeksi.

Avauspelissään Sveitsin kanssa 1-1 pelannut Brasilia on neljässä pisteessä, Costa Rica on nollilla. Costa Rican avauskierroksella voittanut Serbia kohtaa Sveitsin lohkon iltapelissä.

STT

Kuvat: