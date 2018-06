Brasilia on rentoutunut Sotshissa

Brasilia on yksi jalkapalloilun MM-lopputurnauksen kestosuosikeista. Venäjän MM-turnauksessa joukkueen tehtäviin lukeutuu 2014 MM-kotiturnauksen karsean välierätappion jättäminen lopullisesti taakse. Brasilia nöyrtyi neljä vuotta sitten Saksalle 1-7 ja hävisi vielä perään pronssiottelunkin.

Venäjällä Brasilian joukkue on majoittunut Sotshiin. Mustanmeren rantaviiva saattaa muistuttaa Brasiliasta, mutta ympärillä meno on rennompaa kuin kotosalla.

Se näkyy. Loukkaantumisesta, leikkauksesta ja kuntoutumisesta selvinnyt tähtihyökkääjä Neymar on nauranut ja pelleillyt joukkuekaveriensa kanssa harjoituksissa, poseerannut kannattajien kanssa valokuvissa ja antanut nimmareita avointen harjoitusten jälkeen. Tänään Neymar pelaa ensi kertaa MM-kilpailuissa sitten kotikisojen puolivälierän. Silloinkin Neymar loukkaantui.

Brasilia tavoittelee kuudetta maailmanmestaruuttaan ja avaa kampanjansa Sveitsiä vastaan. Neymarilla on henkilökohtaisiakin tavoitteita.

Neymar iski viime viikonloppuna 55. maajoukkuemaalinsa ja nousi kaikkien aikojan brasilialaislistalla Romarion rinnalle. Edellä on enää kaksi pelaajaa.

Mahtiturnaus voisi nostaa Neymarin Ronaldon lukemiin ja 62 maaliin, mutta Pele (77) pysyy edellä.

– Niin todennäköisesti käy. Neymar tavoittelee hyvien otteluiden lisäksi aina maaleja, tuumi mediatehtävissä Venäjällä toimiva Ronaldo.

Mestarisuosikeista myös Saksa pelaa tänään avausottelunsa. Vastassa on Meksiko, jonka Saksa kaatoi viime vuonna Confederations cupin eli maaosaliittojen cupin välierässä 4-1.

– Emme saa aliarvioida heitä, vaikka peli oli selvä Confederations cupissa. Otamme tämän tosissamme pelkästään jo siksi, että tämä on avausottelumme, vakuutti saksalaispelaajista Toni Kroos.

Päivän ensimmäinen ottelu on Costa Rica-Serbia, joka alkaa Samaran Arenalla kello 15 Suomen aikaa.

