Britannia haluaa syyllisten etsimisen osaksi kemiallisten aseiden kieltojärjestön mandaattia

Britannia ajaa kemiallisten aseiden kieltojärjestölle oikeutta etsiä syyllisiä, kun jossain päin maailmaa epäillään tapahtuneen kemiallinen isku.

Maa on kutsunut järjestön jäsenmaat tästä päivästä alkaen koolle äänestämään järjestön mandaatin muuttamisesta. Järjestön toimintaperiaatteita voidaan muuttaa kahden kolmasosan äänienemmistöllä.

Venäjä vastustaa ehdotusta ja yrittää tiettävästi vaikuttaa muihin jäsenmaihin, jotta ne äänestäisivät muutosta vastaan.

Kemialliset aseet on kielletty kansainvälisin sopimuksin, mutta viime aikoina niiden käyttö on vaikuttanut yleistyvän. Esimerkiksi Syyrian hallinnon on syytetty käyttävän kemiallisia aseita omia kansalaisiaan vastaan, ja Britannia syyttää Venäjää entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja tämän tyttären murhayrityksestä hermomyrkyllä.

Maailma muuttunut

Nimettömänä puhunut ranskalaisdiplomaatti sanoo, että kieltojärjestön mandaattia on tarpeen päivittää vastaamaan tämän vuosituhannen haasteisiin. Hän huomauttaa, että maailma on muuttunut hyvin erilaiseksi sen jälkeen, kun järjestö alun perin perustettiin valvomaan suurvaltojen kemiallisten aseiden tuhoamista kylmän sodan aikana.

Britannian koolle kutsuma kokous on harvinaislaatuinen: vastaavia on aikaisemmin järjestetty vain kolmesti järjestön historiassa. Äänestykseen päästäneen vasta kahden tai kolmen päivän kokoustamisen jälkeen.

