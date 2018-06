Britannian korkein oikeus ei ota kantaa Pohjois-Irlannin aborttikieltoon. Tuomioistuin linjasi, ettei sillä ole asiassa tuomiovaltaa. Enemmistö tuomareista katsoi kuitenkin, että kielto on ihmisoikeussääntöjen vastainen.

Kysymyksen kiellon laillisuudesta nosti esille Pohjois-Irlannin ihmisoikeuskomissio. Komissio vei aborttikiellon tuomioistuimen käsittelyyn sen jälkeen kun Irlannin tasavallassa pidetty kansanäänestys päätti selvin luvuin, että maan aborttikielto tulisi lopettaa.

Muualla Britanniassa abortin salliva lainsäädäntö astui voimaan vuonna 1967, mutta Pohjois-Irlannissa on omat sääntönsä. Raskauden voi keskeyttää siellä vain jos äidin henki on vaarassa tai jos raskaus voisi aiheuttaa hänelle vakavia ja pysyviä terveyshaittoja.

Tuomioistuin linjasi, ettei se voi ottaa kantaa kysymykseen teoreettiselta pohjalta. Käsittelyyn olisi pitänyt saada valitus naiselta, joka on raskaana raiskauksen seurauksena tai jonka sikiöllä on henkeä uhkaava vamma.

Päätös lainsäädännön mahdollisesta muuttamisesta jää siten lainsäätäjien tehtäväksi.

STT

Kuvat: