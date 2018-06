Britannian Oxfam ei saa enää toimia Haitissa

Britannian Oxfam eli Oxfam GB ei enää saa toimia Haitissa, kertoo BBC. Syynä on avustusjärjestö Oxfam GB:n työntekijöiden epäilty toiminta Haitissa vuoden 2010 maanjäristyksen jälkeen.

Brittilehti Times kertoi helmikuussa, että Oxfamin työntekijät olivat ostaneet seksiä Haitissa vuoden 2010 maanjäristyksen jälkeen. Oxfamin on väitetty yrittäneen peitellä skandaalia, minkä järjestö on kiistänyt.

Haitin hallituksen mukaan päätös Oxfam GB:n toiminnan kieltämisestä tehtiin, sillä järjestö on rikkonut lakeja ja omia ydinarvojaan ihmisten kunnioittamisesta. Oxfam sanoo ymmärtävänsä Haitin päätöksen ja lisää, että osa Oxfamin henkilökunnasta on käyttäytynyt täysin sopimattomasti.

https://www.bbc.com/news/uk-44474211

STT

