Britannian ulkoministeri: Trump veisi brexitin maaliin

Britannian ulkoministeri Boris Johnson on joutunut kohun keskelle brexitiä koskevien kommenttiensa vuoksi.

Johnson sanoo julkisuuteen vuodetulla nauhalla, että neuvottelut ovat vaarassa romahtaa. Hänen mukaansa brexit tapahtuu lopulta. Ihmisten tulee kuitenkin varautua siihen, että neuvottelujen lopputulos ei välttämättä ole se, mitä brexitiä ajaneet ovat toivoneet, Johnson sanoo.

– Pitää hyväksyä, että romahdus saattaa tapahtua. En halua, että kukaan panikoi sen aikana — kaikki järjestyy lopulta, Johnson sanoo nauhalla.

Uutissivusto Buzzfeedin käsiinsä hankkimalla nauhalla Johnson kertoo myös ihailevansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ja tämän ”hulluja metodeja”. Hänen mukaansa Trump pystyisi hoitamaan myös brexitin mallikkaasti kotiin.

Britannian pääministeri Theresa May ei ole kommentoinut Johnsonin puheita. Mayn tiedottajan mukaan Johnsonilla on kuitenkin yhä Mayn luottamus.

https://www.buzzfeed.com/alexspence/boris-johnson-trump-brexit-leaked-recording?utm_term=.gcGw2eMQ4#.gpJLlrzdX

STT

