CNN: Uusi tutkimustulos voi säästää lukuisia rintasyöpäpotilaita solunsalpaajilta

Yhdysvalloissa julkaistut tuoreet tutkimustulokset saattavat säästää lukuisia rintasyöpäpotilaita solunsalpaaja- eli sytostaattihoidoilta, kertoo CNN.

Solunsalpaajahoidon tärkeys tietynlaisten rintasyöpien hoidossa on ollut tiedossa jo aiemmin, samoin kuin se, että osa rintasyöpäpotilaista ei tarvitse solunsalpaajahoitoa. Näiden kahden ryhmän lisäksi on kuitenkin ryhmä rintasyöpäpotilaita, joiden osalta on ollut epäselvää, tarvitsevatko he solunsalpaajia.

Uuden tiedon valossa vaikuttaa siltä, että suurin osa tähän ryhmään kuuluvista voi huoletta jättää solunsalpaajahoidon väliin.

