Dekaani ohjaajantyön lehtorin potkuista: Yliopisto ei hyväksy huumausaineita tai niiden käyttöä

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (Teak) dekaani Maarit Ruikka ei opiskelijan apurahahakemusta hyväksyessään tiennyt mikä ayahuasca-rituaali on. Hän ei myöskään tarkistanut, mistä on kysymys.

– Ajattelin, että ayahuasca-rituaali on tämän niminen rituaali. En todellakaan tiennyt, että siinä käytetään ainetta, joka on meillä huumausaineeksi luokiteltu, Ruikka sanoo.

Hänen mukaansa asia ei käynyt hakemuksesta ilmi.

Ayahuasca-rituaalin tutkimusta koskeneen apurahahakemuksen tehneen opiskelijan ohjaavana opettajana toimi Eero-TapioVuori. Hänet irtisanottiin viime viikolla. Ohjaajantyön lehtori Vuori veti Teakilla ritualistisen teatterin kurssia.

Potkuista alun perin kertoneen Teatteri&Tanssi-lehden mukaan irtisanomisen syy liittyy kursseihin, joilla Vuori on auttanut opiskelijoita tutustumaan rituaaleissa käytettäviin huumaaviin aineisiin. Lehti kertoi, että irtisanomisen perusteet viittaavat opetukseen Ritualistinen teatteri ja esitystaide -kurssilla sekä ohjeisiin, joita Vuori on antanut opiskelijoille, kun he ovat matkustaneet Etelä-Amerikkaan rituaaleja tutkimaan.

Helsingin poliisi: Tutkintapyyntöä ei ole tehty

Yksi konsultoiduista opiskelijoista oli apurahaa hakenut ja sen saanut opiskelija. Hän halusi tutkia perulaista shamanismia ja ayahuasca-rituaalia ja käyttää aineistoa lopputyössään, Vuori kertoi Teatteri&Tanssi-lehdelle. Vuoren mukaan hänen ohjauksessaan tehty opinnäytetyö myös hyväksyttiin myöhemmin.

Ayahuasca on Amazonin sademetsistä peräisin oleva ajahuaskaliaanista valmistettava psykoaktiivinen kasvisuutejuoma. Ayahuasca-rituaalissa nautitaan yrteistä ja kasveista valmistettua juomaa, joka aiheuttaa aistiharhoja ja hallusinaatioita.

Dekaani Maarit Ruikka vahvistaa STT:lle, että huumaavat aineet ovat kytköksissä tapaukseen.

– Yliopisto ei hyväksy huumausaineita tai niiden käyttöä. Kyllä tähän liittyy Suomen lainsäädännön mukaan huumausaineeksi luokiteltu aine.

Hän ei ota kantaa, onko tapauksesta tehty tutkintapyyntöä poliisille. Helsingin poliisin mukaan heille ei ole tullut asiasta tutkintapyyntöä.

Ritualistinen teatteri kuuluu kurssivaatimuksiin

Nykyisissä tutkintovaatimuksissa Ritualistinen teatteri ja esitystaide -opintojakso on osana kolmannen vuosikurssin kurssivaatimuksia Teakissa. Nykyisen muotoisena kurssi on sisältynyt tutkintovaatimuksiin vuodesta 2015, mistä lähtien Eero-Tapio Vuori on toiminut pääopettajana.

Vuori kertoo sähköpostissa STT:lle, että hänen vetämänsä kurssi on keskittynyt vertailemaan rituaalia ja teatteria toisiinsa.

– Jotta opiskelija ymmärtäisi paremmin rituaalin olemusta, kurssilla käsitellään myös rituaalia uskonnollisen seremonian kontekstissa ja alkuperäiskansojen parissa. Kuuden viikon kurssilla puhun yhden opetuspäivän aikana ehkä pari tuntia rituaaleista, joissa alkuperäiskansat käyttävät lääkekasveja osana rituaalin kokonaisuutta, hän sanoo.

Ruikan mukaan ritualistisen teatterin kurssi on tärkeä osa teatteriopetusta. Hän tähdentää, että opetuksessa saa käsitellä myös sellaisia rituaaleja, joissa käytetään Suomessa kiellettyjä aineita. Opettajan vastuulla on kuitenkin tehdä se Suomen lainsäädännön ja yliopiston eettisten ohjeiden mukaisesti.

Vuori ei vielä tiedä, aikooko hän riitauttaa irtisanomisensa.

– Oikeudenkäynti on kallista ja henkisesti kuluttavaa. Luultavasti katson mieluummin eteenpäin.

”Työsuhteen päättäminen on aina suhteessa tilanteen vakavuuteen”

Eero-Tapio Vuoren irtisanomiseen johtaneen prosessin taustalla on Teatteri&Tanssi-lehden mukaan yhden opiskelijan valitus Vuoren opetuksesta. Dekaanin Maarit Ruikan mukaan työnantaja on tehnyt kokonaisarvionsa tilanteesta keräämänsä materiaalin pohjalta.

Yksityisyydensuojaan vedoten Ruikka kieltäytyy kommentoimasta opiskelijan Vuoresta tekemää ilmoitusta epäasiallisesta kohtelusta. Hän vahvistaa, että ilmoitus työnantajalle tehtiin huhtikuun lopussa. Ruikan mukaan hän ei voi kommentoida yksittäistapausta, mutta yleisesti ottaen tällaisessa prosessissa kuullaan asianosaisia.

– Työnantajan kurinpidollinen toimenpide, joka tässä oli työsuhteen päättäminen, on aina suhteessa tilanteen vakavuuteen. Työnantajan näkökulmasta on kyse opettajan pedagogiseen vastuuseen ja opettajan rooliin liittyvästä asiasta, hän sanoo.

Vuori sanoo Teatteri&Tanssi-lehden haastattelussa, ettei saanut varoitusta ennen irtisanomista eikä hänestä asiasta käyty ammatillista keskustelua.

http://www.teatteritanssi.fi/9597-teatterikorkeakoulu-irtisanoi-ohjaajantyon-lehtorin-2/

STT

Kuvat: