Demokraattien riveistä vaaditaan suunnitelmaa jo erotettujen siirtolaisperheiden yhdistämiseksi

Yhdysvalloissa demokraattien riveistä on esitetty vaatimuksia, että jo erotettujen siirtolaisperheiden yhdistämiseksi tehdään suunnitelma. Asiasta uutisoivan Guardianin mukaan joitakin demokraattisen puolueen edustajia on vaatinut asiaa Twitterissä.

– Milloin he (jo vanhemmistaan erotetut lapset) näkevät jälleen vanhempansa? Heidät täytyy yhdistää välittömästi, kirjoitti esimerkiksi kalifornialaissenaattori Kamala Harris.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti keskiviikkona presidentin asetuksen, jolla estetään laittomasti Yhdysvaltoihin tulleiden siirtolaisperheiden jäsenten erottaminen Meksikon rajalla. Allekirjoitusseremoniassa Trump sanoi, että kyse on perheiden pitämisestä yhdessä.

Trump syyttää edeltäviä Yhdysvaltain keskushallintoja siitä, etteivät ne ratkaisseet maahanmuutto-ongelmaa.

– Tilanne on jatkunut vuosikausia. Katsotaan, josko se pystytään ratkaisemaan. Tämä ei tapahtunut vasta äsken, hän sanoi ennen allekirjoitusta.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen on määrä äänestää perheiden erottamista koskevasta lainsäädännöstä torstaina.

9. päivään mennessä yli 2 300 lasta oli erotettu vanhemmistaan

Tuhansia siirtolaislapsia erotettiin vanhemmistaan touko- ja kesäkuun aikana. Kansallisen turvallisuuden viraston tilastojen mukaan kesäkuun 9. päivään mennessä jo yli 2 300 siirtolaislasta oli erotettu vanhemmistaan.

Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE:n entinen johtaja on sanonut uskovansa, että sadat vanhemmistaan erotetuista lapsista eivät enää näe vanhempiaan.

– Pysyvä erottaminen. Sitä sattuu, ICE:n entinen johtaja John Sandweg kommentoi NBC Newsille.

Sandweg toimi viraston johdossa Barack Obaman presidenttikauden aikana vuosina 2013 ja 2014.

https://www.theguardian.com/us-news/live/2018/jun/20/tender-age-trump-children-separations-detention-shelters-latest-news-updates-live#5b2ac163e4b0a90d612abd83

https://twitter.com/SenKamalaHarris/status/1009529532632707072

https://www.nbcnews.com/storyline/immigration-border-crisis/former-ice-director-some-migrant-family-separations-are-permanent-n884391

STT

Kuvat: