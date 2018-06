Diplomaattinen kiista Italian ja Ranskan välillä jatkuu – Italia perui ministeritapaamisen

Välimerellä purjehtineesta pelastettuja siirtolaisia kuljettaneesta laivasta alkunsa saanut diplomaattinen kiista Ranskan ja Italian välillä jatkuu.

Italian valtiovarainministeri Giovanni Tria ilmoitti keskiviikkona peruvansa suunnitellun tapaamisensa Ranskan valtiovarainministerin Bruno Le Mairen kanssa kiistan vuoksi.

Ranska ilmoitti olevansa pahoillaan tapaamisen peruuntumisesta. Le Maire toivoi, että tapaaminen onnistuisi mahdollisimman pian. Hän sanoi, että mailla olisi ollut paljon tärkeitä keskustelunaiheita ennen kesäkuun lopun EU-kokousta.

Trian tapaaminen Saksan valtiovarainministerin Olaf Scholzin kanssa sen sijaan tapahtuu kuten on suunniteltu.

Ranskalaisen avustusjärjestön Aquarius-laivan pelastamat 629 siirtolaista olivat jumissa täpötäydessä laivassa yli 30 tuntia, kun Italia, Malta ja Italia kinasivat sen vastaanotosta. Espanja ilmoitti ottavansa siirtolaiset vastaan, mutta lopulta laiva sai luvan tulla satamaan Sisiliassa.

Kiista saattaa johtaa Macronin ja Conten tapaamisen peruuntumiseen

Tiistaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron syytti Italiaa vastuuttomuudesta, koska se ei päästänyt laivaa rantautumaan. Italian uusi populistinen hallitus vastasi Ranskan syytöksiin tuomitsemalla ”tekopyhät oppitunnit” siirtolaisista Ranskan kaltaisilta mailta.

Italian äärioikeistolainen sisäministeri Matteo Salvini syytti keskiviikkona Ranskaa siitä, ettei maa onnistu täyttämään sitoumuksiaan siirtolaisten vastaanottamisessa. Salvini kehotti Ranskaa ottamaan vastaan lisää siirtolaisia.

Italia on vaatinut Ranskalta virallista anteeksipyyntöä kommenttien vuoksi. Italian pääministerin Giuseppe Conten on tarkoitus tavata Ranskan presidentti Emmanuel Macron Pariisissa perjantaina. Sisäministeri Salvinin mukaan olisi oikein, että Conte jättäisi matkan väliin, ellei anteeksipyyntöä kuulu.

Keskiviikkona Italian ulkoministeriö ilmoitti kutsuneensa Ranskan suurlähettilään puhutteluun.

Ranska ilmoitti olevansa tietoinen Italiaan kohdistuvista siirtolaispaineista. Maa on sitoutunut yhteistyöhön ja vuoropuheluun, vakuutti Ranskan ulkoministeriön tiedottaja.

