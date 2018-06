Emmi Viitala on Lännen voiton tae – Pesäpallon naisten Itä-Länsi-ottelu pelataan lauantaina

Lapuan Virkiän Emmi Viitala, 29, on ollut naisten pesäpallon arvo-ottelun luottopelaaja vuosikymmenen. Viitalan mukaan Lännen joukkueen voittoputken taustalla on hauskanpito.

Hyvänä vaihtajana ja etenijänä tunnettu Viitala pelaa lauantaina jo kahdeksannen Itä-Länsi-ottelun. Länsi on voittanut seitsemän viimeistä koitosta vuodesta 2011 lähtien.

– Meininki Lännen puolella on hauska. Avoimin mielin on menty heittäytymään. Otteluista on lämpimiä muistoja, sillä ne ovat lämminhenkisiä tapahtumia. Itä-Lännessä pesisporukka kokoontuu yhteen, Viitala sanoo.

Viitala debytoi arvo-ottelussa kuitenkin Idän riveissä, sillä hän pelasi kauden 2008 Lappeenrannan Pesä Yseissä.

– Ensimmäinen Itä-Länsi on ikimuistoisin, vaikka mitään pelisuorituksia ei jäänytkään mieleen. Kun minut esiteltiin numerolla 1, lähdin juoksemaan kohti kiilaa, vaikka olisi pitänyt jäädä linjaan.

Viitala kuului vuoden 2008 Idän voittaneeseen joukkueeseen Raahen Rännärin kentällä.

Vain kerran tappio

Viitalan ainoa tappio Itä-Lännessä on vuodelta 2010 Lännen joukkueessa, kun Itä voitti Töölön jalkapallostadionilla pelatun matsin.

Virkiän kasvatti debytoi pääsarjassa jo 2005 vain 16-vuotiaana, tuloksena pronssimitali.

Lappeenrannan kauden jälkeen Viitala siirtyi Porin Pesäkarhuihin kausiksi 2009-11.

– Ne olivat urani kannalta merkittävät vuodet. Siellä opin taktiikan, miten lajia pelataan eikä tehdä vain suorituksia. Valmennus Sami-Petteri Kivimäen johtamana oli sitä luokkaa, että peliä opetettiin. Se oli hyvä oppi lajin taktiseen puoleen ja pelin sisäistämiseen.

Menestystä Lapualla

Viitala palasi neljän muualla vietetyn vuoden jälkeen kotiin Lapualle kaudeksi 2012.

– Ensimmäinen paluuvuosi oli euforiaa. Virkiä-perhe oli todella mukana jutussa. Koko kausi meni flow-tilassa.

Viitala voitti 2012-15 neljä mestaruutta putkeen Virkiässä. Hän voitti 2012 vuoden pelaajan tittelin, kultaisen räpylän (paras ulkopelaaja) ja etenijäkuningattaren pystin.

– Kun sain palkintoja ja tunnustuksia, oli hämmentynyt tunne. Oli tunne, ettei tämä ole vielä parasta minua. Olen yhä samaa mieltä, mutta loukkaantumiset ovat olleet osa arkea vuodesta 2015 alkaen.

– Kehitystä on tullut sen jälkeenkin. Ulkopeliin on tullut muutoksia, sillä silloin pelasin vielä etukentällä. Olen yhä kakkosvahti, mutta roolini on erilainen vaihtotilanteissa, Viitala kertoo.

Viitala valmistuu syksyllä lastentarhanopettajaksi Oulusta, mutta jatkaa opintoja maisteriohjelmassa. Hän pelaa Itä-Lännessä ensimmäisen aikuisten pelinsä Joensuussa.

– Virkiän kanssa voitimme C-tyttöjen leirimestaruuden Joensuussa 2004, Viitala muistelee.

STT

Kuvat: