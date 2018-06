Uusiutuva energia yleistyy Salossa

Saloon on rakennettu viime vuosina vauhdikkaasti uusia aurinkosähköjärjestelmiä.

Carunan sähköverkon alueella Salo on kokoonsa nähden todellinen aurinkopääkaupunki. Salossa on noin 250 verkkoon kytkettyä aurinkosähköjärjestelmää, ja Saloa edellä on vain muutamalla järjestelmällä 280 000 asukkaan Espoo.

Salon aurinkosähköbuumin suurin selittäjä on salolaisyritys Areva Solar. Sen ansiosta Salossa on paljon tietoa aurinkoenergian hyödyntämisestä ja tarjontaa järjestelmistä.

Areva on iso myös valtakunnallisesti. Yrityksen toimitusjohtaja Esa Areva arvioi, että kaikesta Suomessa tuotetusta aurinkoenergiasta miltei puolet tuotetaan Arevan toimittamilla järjestelmillä (SSS 30.4.).

Suomen tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian käyttöä. Esimerkiksi Suomen valtio on päättänyt luopua öljylämmityksestä kiinteistöissään vuoteen 2025 mennessä. Samaa toivotaan kunnilta.

Salon kaupunki on edennyt tällä saralla vauhdikkaasti. Myös kaupungin suurten aurinkoenergiahankkeiden taustalta löytyy Arevan osaaminen, jota kaupunkikin haluaa tukea.

Aurinkosähköön ja muihin uusiutuviin energiantuotantomuotoihin tähtäävät investoinnit perustuvat ajatukseen ympäristöystävällisemmästä sähköntuotannosta ja taloudellisesta säästöstä.

Kiinteistössä tuotettu sähkö vähentää verkosta ostetun energian tarvetta, mikä pienentää sekä ostoenergian että sähkönsiirron laskua.

Tilanne ei ole kokonaisuutena mutkaton. Koska sähkönsiirtoyhtiöiden velvoitteet ja maksimituotot määritellään viranomaisten toimesta, laskevat siirtohinnat eivät näy suoraviivaisesti koko maksukertymässä. Osa asiakkaista maksaa muiden säästöjen osuuden.

Uusiutuvan energian vauhdikaskaan kasvu ei muuta toimintavarman sähköverkon vaadetta.

Sähköverkkoyhtiöissä pohditaan parhaillaan siirtohinnoittelun tehomaksua, jossa siirtomaksun suuruus määriteltäisiin enemmän asiakkaan maksimikulutuksen mukaan ja vähemmän siirretyn sähkön määrän perusteella.

Tehomaksu saattaisi vähentää asiakkaiden välistä ristisubventiota, mutta toisaalta se voisi tehdä uusiutuvan energian investoinneista vähemmän houkuttelevia.