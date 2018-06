Epäily Sotkamon ABC:lla: Polttoaineet menneet sekaisin säiliöissä – dieselautoissa ongelmia

Sotkamon ABC-automaattiasema Kainuussa on toistaiseksi suljettu, koska polttoaineiden epäillään menneen sekaisin säiliöissä. Asiasta kertoo S-market Sotkamo Facebook-sivullaan.

S-market Sotkamo kertoo saaneensa tiedon epäilystä eilen iltapäivällä, minkä jälkeen automaatti suljettiin heti. Polttoainesäiliöistä on otettu näytteet eilen illalla.

S-marketin mukaan dieselautoissa on ilmennyt ongelmia. Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka monta autoa ongelmat koskevat.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Sotkamo-lehti.

STT

