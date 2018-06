Eriarvoisuuden vähentämisessä on epäonnistuttu, sosiaalibarometri kertoo

Sosiaalibarometrin vastaajat ovat huolissaan eriarvoisuuden lisääntymisestä. 77 prosenttia sosiaali- ja terveysjohtajista, 87 prosenttia sosiaalityöntekijöistä ja 72 prosenttia Kelan johtajista arvioi, että eriarvoisuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitukselle tästä pyyhkeitä antavat 55-79 prosenttia vastaajista.

Kaikki vastaajaryhmät ovat erityisen vahvasti sitä mieltä, että toimeentulotuen kaltaisilla viimesijaisilla etuuksilla paikataan perusturvan aukkoja. Näin ajattelee 78-88 prosenttia vastaajista.

Enemmistö vastaajista, eli 56-62 prosenttia, pitää perustuloa kannatettavana ajatuksena.

Isoja mielipide-eroja sen sijaan löytyy siitä, aiheuttaako nykyinen toimeentulotukijärjestelmä liikaa väliinputoamisia. Sosiaalityöntekijöistä neljä viidestä ajattelee näin, kun taas Kelan johtajista vain kaksi viidestä on samaa mieltä. Sote-johtajista kolme viidestä näkee tilanteen tällä tavalla.

Eriarvoisuutta voisi vähentää sosiaaliturvaa muuttamalla

Barometrin tehnyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö Soste suosittaa eriarvoisuuskehityksen pysäyttämiseksi pienituloisten aseman parantamista.

Tämä tapahtuisi muun muassa pitämällä sosiaalietuuksien taso sellaisena, että toimeentulotukea tarvittaisiin vain lyhytaikaisesti ja erityistapauksissa. Toinen suositus on rakentaa sote-uudistuksessa sellaisia palveluja, joilla syrjäytyminen voidaan pysäyttää alkuunsa.

Järjestö ehdottaa myös sosiaalietuusjärjestelmän muokkaamista niin, että etuuksien ja työtulojen yhdistäminen olisi nykyistä helpompaa ja että työllistymiseen pyrittäisiin sanktioiden lisäämisen sijaan palveluita parantamalla.

Sosiaalibarometri on kyselytutkimus, johon haastatellaan sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita. Vuoden 2018 sosiaalibarometri on erityiskatsaus pääasiassa siihen, millaisia vaikutuksia on sote-uudistuksella ja toimeentulotuen siirrolla Kelan käsiteltäväksi.

Kyselyyn vastasi noin tuhat ihmistä.

https://www.soste.fi/ajankohtaista/julkaisut/sosiaalibarometri/eriarvoisuus-ja-toimeentuloturva.html

STT