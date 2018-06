Espanjan hallitus kaatunee tänään

Espanjan hallitus kaatuu todennäköisesti tänään. Hallitus äänestää epäluottamuslauseesta pääministeri Mariano Rajoyn hallitukselle, ja ennakkotietojen mukaan epäluottamuslauseen kannattajat ovat voittamassa selvällä enemmistöllä.

Rajoyn puolueen PP:n maine kärsi kovan kolauksen, kun Espanjan kansallinen oikeus paljasti laajan korruptiovyyhden, jossa PP:n entiset poliitikot olivat ottaneet vastaan lahjuksia. Puolueen entinen rahastonhoitaja ja 28 muuta puolueeseen kytköksissä olevaa ihmistä tuomittiin vankeuteen korruption vuoksi.

Luvassa uudet vaalit

Rajoy on puolustautunut sanomalla, ettei hänen puolueensa ole korruptoitunut, vaikka siinä onkin ollut korruptoituneita jäseniä. Hän on korostanut, ettei skandaali koske nykyistä hallitusta.

Oppositiojohtaja Pedro Sanchez on luvannut kutsua koolle uudet vaalit, jos parlamentti äänestää epäluottamuksen puolesta. Rajoy on syyttänyt Sanchezia opportunismista.

63-vuotias Rajoy nousi pääministeriksi 2011 ja voitti vaalit uudelleen 2015 ja 2016. Hänet muistetaan rajuista leikkauksista. Espanjan talous on lähtenyt hänen aikanaan kasvuun syvän talouskriisin jälkeen, mutta työttömyyttä on edelleen todella paljon.

Pääministeri ei ole saanut Espanjassa epäluottamuslausetta koko nykydemokratian aikana. Espanjasta tuli demokratia vuonna 1975 diktaattori Francisco Francon kuoltua.

STT

Kuvat: