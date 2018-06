Etelä-Suomen järvet keskivertoa lämpimämpiä

Etelä-Suomessa uimavesi on paikoin hieman lämpimämpää kuin kesäkuun puolessa välissä keskimäärin, tiedottaa Suomen ympäristökeskus Syke.

Lämpötilat ovat maan etelä- ja länsiosissa 15-19 astetta. Syken mukaan tilanne on päinvastainen maan pohjoisosissa, jossa järvivesien lämpötilat ovat ajankohtaan nähden keskivertoa alhaisemmat.

Koko maan järvivesin lämpötila on keskimäärin lähellä ajankohdan keskiarvoa. Sisävesin lämpötilat nousevat, kunnes sää viilenee alkuviikosta ympäri maata.

STT

