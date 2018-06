EU nosti tavoitettaan uusiutuvalle energialle – Greenpeace pitää 32 prosentin tavoitetta vaarallisen alhaisena

EU:ssa on päästy sopuun uusiutuvan energian tavoitteesta ensi vuosikymmenelle. Uusiutuvan energian osuus pitää nostaa EU:ssa 32 prosenttiin kokonaisenergiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä.

EU-instituutiot pääsivät sopuun varhain aamulla, yön yli venyneissä neuvotteluissa.

Tavoitteen asettamisella EU panee käytäntöön Pariisin ilmastosopimusta. EU on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä ainakin 40 prosentilla ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Uusiutuvan energian tavoite asettui odotetusti parlamentin tavoitteleman 35 prosentin ja komission esittämän 27:n välille. Myös EU-maiden energiaministerit olivat kannattaneet 27 prosenttia. EU varautuu korottamaan tavoitetta vielä ensi vuosikymmenen aikana.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen mielestä EU:lta olisi pitänyt löytyä enemmän kunnianhimoa.

– Minimitavoite jää vaarallisen alhaiseksi verrattuna siihen, mikä olisi tarpeen katastrofaalisen ilmastonmuutoksen estämiseksi. Sopu myös sallii maiden ja yhtiöiden nimetä haitallista bioenergiaa uusiutuvaksi, mikä tarkoittaa lisää metsien hakkuita.

Järjestö pitää hyvänä, että uusi lainsäädäntö antaa kansalaisille, paikallisviranomaisille ja pienille yrityksille mahdollisuuden myydä vapaammin tuottamaansa uusiutuvaa energiaa.

Palmuöljy joutuu ahtaalle

EU:ta tiiviisti seuraavan Euractiv-verkkolehden mukaan palmuöljyn käytöstä liikenteen polttoaineissa oltaisiin luopumassa vaiheittain. Tämä on ollut myös EU-parlamentin vaatimus, koska palmuöljylle löytyy muuta käyttöä muun muassa elintarviketeollisuudessa.

Liikenteessä uusiutuvan energian tavoite on kaikkiaan 14 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Biojalostamoita suunnittelevat suomalaisyritykset ovat odottaneet erityisesti kehittyneiden biopolttoaineiden tavoitetta. Tavoite on Euractiven mukaan 3,5 prosenttia. Kehittyneet biopolttoaineet on valmistettu muista kuin ruoaksi kelpaavista raaka-aineista.

STT

