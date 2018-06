EU nostaa amerikkalaistuotteiden tulleja perjantaina

EU-komissio on tehnyt lopullisen päätöksen tiettyjen amerikkalaistuotteiden tullien korottamisesta. Tulleja asetetaan joukolle tuotteita, joiden arvo on 2,8 miljardia euroa. Korotukset tulevat voimaan perjantaina.

Toimenpide on EU:n vastaus sille, että Yhdysvallat nosti teräksen ja alumiinin tulleja aiemmin.

EU:n asettamat tullikorotukset koskevat muun muassa teräs- ja alumiinituotteita, maataloustuotteita ja joukkoa muita tuotteita. Komission mukaan vastatullit ovat linjassa WTO:n sääntöjen kanssa.

Kauppakomissaari Cecilia Malmström toteaa tiedotteessa, että EU luopuu vastatulleista, jos Yhdysvallat peruu omat korotuksensa.

– Kansainvälisen kaupan sääntöjä, jotka olemme kehittäneet vuosien saatossa yhdessä amerikkalaisten partneriemme kanssa, ei voi rikkoa ilman reaktiota meidän puoleltamme.

STT

Kuvat: