Euromaat puristivat Kreikalle velkahelpotuksia

Velkahelpotusten myöntäminen Kreikalle ei ollut läpihuutojuttu euroryhmän kokouksessa torstaina. Euromaiden valtiovarainministerit kokosivat Kreikalle velkahelpotuksia, jotta maa pääsisi tukevammin jaloilleen lainaohjelman päättyessä.

Kreikka on jättämässä tiukan talousohjauksen ja kolmannen lainaohjelmansa 20. elokuuta. Sen jälkeen maan pitäisi pärjätä omillaan ja kerätä rahoituksensa markkinoilta.

Kahdeksan vuoden piina on päättymässä.

Sijoittajien vakuuttamiseksi euromaiden valtiovarainministerien työpöydällä oli torstaina paketti, joka piti sisällään ainakin laina-aikojen pidentämistä ja ison viimeisen lainaerän.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi ennen kokousta, että Suomi voi hyväksyä euromaiden Kreikalle suunnittelemat velkahelpotukset.

– Ne velkahelpotukset, joita Kreikan osalta tehdään, ovat Suomen hyväksyttävissä. Ne eivät lisää meidän vastuita, Orpo sanoi STT:lle ja Ylelle Luxemburgissa.

Kokous jatkui vielä kello 21, eikä lainahelpotusten sisällöstä ollut tietoa.

Kreikan lainapääomaa ei olla leikkaamassa, mutta velkataakkaa helpotetaan muilla keinoin.

Talouskomissaari Pierre Moscovici iloitsi hetken historiallisuudesta.

– Tiedän, että media tai ihmiset eivät halua puhua junista, jotka ovat ajoissa. Mutta meidän täytyy muistaa ne monet tunnit, päivät, yöt, jotka käytimme, Moscovici sanoi ja muistutti hetkistä, jolloin koko euroalue oli uhattuna.

Kreikka tarvitsee komission mukaan uskottavia velkahelpotuksia, jotka vakuuttavat markkinat.

Kreikka on nostanut 86 miljardin euron lainaohjelmastaan tähän mennessä 46 miljardia. Maalle kaavaillaan Orpon mukaan 12 miljardin viimeistä lainaerää, minkä lisäksi jäljelle jäävää ohjelmarahaa voidaan hänen mukaansa käyttää velkajärjestelyihin.

Mesebergin visioille tukea

Illan hämärtyessä keskustelun oli määrä siirtyä euroalueen uudistuksiin. Saksa ja Ranska esittelivät ehdotuksiaan muille euromaille.

Orpon mukaan Saksan ja Ranskan listaamat ehdotukset ovat suurelta osin Suomen hyväksyttävissä. Moni yksityiskohta on kuitenkin vielä auki.

Muutamaa päivää aiemmin Mesebergin linnassa Saksassa liittokansleri Angela Merkel ja presidentti Emmanuel Macron listasivat euroalueen uudistuksia, joihin kuuluisivat muun muassa euroalueen budjetti, Euroopan vakausmekanismin (EVM) uudistaminen ja hätärahoituksen varmistaminen pankkien kriisinratkaisulle.

– Olen tyytyväinen siihen paperiin ja peruslinjauksiin. Ne ovat sen suuntaisia kuin Suomi on ajanut. Uskaltaisin väittää, että meidän kädenjälki näkyy siellä kirjauksissa asti, Orpo sanoi viitaten pohjoisen maaryhmän yhteistyöhön.

Ranskan talousministeri Bruno Le Maire kuvaili maiden yhteistä linjaa läpimurroksi euroalueen kehittämisessä. Kyse ei ole hänen mukaansa kuitenkaan ota tai jätä -kokonaisuudesta muille maille.

STT

Kuvat: