Euromaat sopivat Kreikan velkahelpotuksista

Euromaat ovat päässeet sopuun Kreikan lainaehtojen helpottamisesta. Laina-aikoja pidennetään ja velkoja järjestellään, jotta Kreikka otettaisiin paremmin vastaan lainamarkkinoilla.

Euromaiden valtiovarainministerit päättivät toimista useita tunteja kestäneiden neuvotteluiden jälkeen Luxemburgissa.

Kreikan tällä tietoa viimeinen lainaohjelma päättyy 20. elokuuta, mikä tarkoittaa kahdeksan vuoden talousohjauksen päättymistä. Maa palaa näin lainamarkkinoille, josta valtiot normaalisti hankkivat rahoituksensa.

Kreikka on saanut kahdeksan kriisivuotensa aikana yhteensä 241,6 miljardia euroa eurooppalaisilta lainoittajilta. Lainaohjelmia on ollut kolme.

Financial Timesin mukaan takaisinmaksuja pidennetään noin 100 miljardin euron osalta.

Kreikka saa lehden mukaan 15 miljardin euron viimeisen lainaerän. Erä maksetaan nyt päättyvästä kolmannesta lainaohjelmasta.

Kreikan kolmas lainaohjelma oli suuruudeltaan 86 miljardia euroa, josta maa oli nostanut tähän mennessä noin 47 miljardia. Nyt annettava summa auttaa Kreikkaa selviytymään ilman, että sen tarvitsee heti hakea rahoitusta markkinoilta.

Kreikan lainapääomaa ei olla leikkaamassa, mutta velkataakkaa helpotetaan muilla keinoin.

STT

