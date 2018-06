EKP:ltä iso päätös elvytysruuvin kiristämisestä – keskuspankki aikoo lopettaa arvopaperien osto-ohjelmansa vuoden lopussa

Euroopan keskuspankki EKP teki tänään ison päätöksen elvytysruuvin kiristämisestä. Päätöksen mukaan keskuspankin arvopapereiden osto-ohjelma valmistaudutaan lopettamaan joulukuun lopussa.

Ennen lopettamista osto-ohjelman tahti leikataan lokakuun alussa puoleen nykyisestä 30 miljardista eurosta kuukaudessa.

Korot hallintoneuvosto päätti pitää entisellään. Näillä näkymin korkoja korotettaisiin aikaisintaan ensi kesän jälkeen. Ohjauskorko on ollut nollassa jo yli kaksi vuotta.

EKP jätti suunnitelmiinsa kuitenkin varaventtiilin: osto-ohjelman lopetusaikataulua voidaan muuttaa, jos inflaatio ei pysy tavoitteen mukaisessa vajaassa kahdessa prosentissa.

– Tämä on hyvin maltillinen ja rauhallinen muutos, sillä arvopaperien ostot jatkuvat vuoden loppuun, ja senkin jälkeen pääoman uudelleensijoittamista jatketaan. Odotuksiin nähden tällä ei ole juurikaan vaikutusta euroalueen talouteen, kertoo pääekonomisti Reijo HeiskanenOP-ryhmästä.

– Neuvosto teki hyvin odotettuja päätöksiä, ja markkinat arvelivat näin tapahtuvan vähän nopeamminkin. Vasta sitten kun nämä uudelleensijoitukset lopetetaan, sillä alkaa olla selkeä kiristävä vaikutus markkinoihin.

Heti EKP:n päätösten julkistamisen jälkeen euron arvo dollarin suhteen putosi 1,1818 dollarista 1,1722 dollariin.

Koroilta suojautumista on hyvä miettiä

Asuntovelallisille tämä on hyvä hetki miettiä, miten haluaa varautua korkojen nousuun.

– Matalan koron aika jatkuu vielä vuoden ajan. Jos korkojen nousulta aikoo suojautua, se tulee tämän vuoden jälkipuoliskolla kallistumaan vähitellen. Mikäli suojautumisen tekee jollain tavanomaisella korkokatolla, kannattaa pohdintoja tehdä nopeasti, Heiskanen sanoo.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed on kiristellyt korkoruuvia jo useampia kierroksia. Euroopassa sen sijaan näkymä rahapolitiikan normalisoitumisesta on tuntunut lykkääntyvän.

Osto-ohjelmalla EKP on syöttänyt rahaa euroalueen talouteen, jotta inflaatio nousisi hieman vajaaseen kahteen prosenttiin. EKP nosti arviotaan vuosien 2018 ja 2019 inflaatiosta 1,7 prosenttiin.

Vuoden 2018 talouskasvun EKP arvioi jäävän 2,1 prosenttiin aiemmin esitetyn 2,4 prosentin sijaan. Syinä tähän mainittiin maailmanlaajuiset epävarmuutta aiheuttavat tekijät, kuten protektionismin lisääntyminen ja mahdollinen rahoitusmarkkinoiden pitkäkestoinen heilahtelu.

EKP on isojen kysymysten äärellä, kun se pyrkii rahapolitiikassa palaamaan kohti tavallisempia vesiä. Näillä linjauksilla on isot vaikutukset eri maiden ja koko euroalueen talouteen.

STT

