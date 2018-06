Farc-sissien kanssa tehtyyn sopimukseen muutoksia luvannut Duque nousee Kolumbian presidentiksi

Konservatiivien Ivan Duque on vienyt voiton Kolumbian presidentinvaalien toisella kierroksella, kertoo uutistoimisto AFP. Kun äänistä oli laskettu lähes 97 prosenttia, Duque oli saanut hieman yli 54 prosenttia äänistä. Hänen vastustajansa vasemmiston Gustavo Petro oli puolestaan saanut 41,7 prosenttia äänistä.

Äänestysprosentti vaalien toisella kierroksella oli 53 prosenttia, Washington Post kertoo.

Duque, 41, on sanonut muuttavansa Farc-sissien kanssa solmittua rauhansopimusta, jos hänet valitaan presidentiksi. Hän on kritisoinut ankarasti rauhansopimusta ja sanonut haluavansa poistaa siitä muun muassa kohdan, joka sallii entisten taistelijoiden pääsyn kongressin jäseniksi.

Kolumbian hallitus ja Farc-sissit solmivat rauhansopimukseen vuonna 2016. Kolumbiassa vuosikymmeniä jatkuneen sisällissodan osapuolina ovat olleet hallitus ja vasemmistolaiset sissiliikkeet.

https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/dc-colombian-squares-off-against-former-guerrilla-as-colombians-vote/2018/06/17/ab8c213e-6d89-11e8-b4d8-eaf78d4c544c_story.html?utm_term=.971a7c608037

STT

Kuvat: