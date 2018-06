Fifa teki lippujenvälitysfirmasta rikosilmoituksen ja varoitti faneja

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on tehnyt internetissä toimivasta lippujenvälitysfirma Viagogosta rikosilmoituksen.

– Viimeisten kuukausien aikana FIFA on vastaanottanut useita yksityishenkilöiden ja kuluttajien turvallisuudesta huolehtivien yritysten ilmoituksia, joissa viitataan Viagogon harjoittamaan epäselvään ja harhaanjohtavaan liiketoimintaan, kirjoittaa Fifa ulostulossaan.

Fifa varoittaa jalkapallokannattajia ostamasta lippua ulkopuolisilta välittäjiltä ja huomauttaa, että sen oma verkkokauppa on ainoa virallinen sivusto, josta on voinut ostaa lippuja Venäjän MM-kisoihin. Fifa muistuttaa, että ulkopuolisilta toimijoilta ostetut liput eivät takaa sisäänpääsyä otteluihin.

STT

Kuvat: