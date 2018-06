G7 hieroo yhteislausuntoa ennen Trumpin lähtöä – Yhdysvallat jäi yksin

Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmältä odotetaan tänään jonkinlaista yhteislausuntoa, vaikka kokouksessa on ollut kuusi vastaan yksi -asetelma. Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia on vaadittu tilille tilanteesta, jossa kumppanit ovat ajautuneet kauppasodan partaalle.

Osapuolet ovat niin kaukana toisistaan, ettei kokouksen päätteeksi välttämättä tule minkäänlaista lausuntoa.

– Luulisin, että yhteislausunto tulee, Trump sanoi tavattuaan Kanadan pääministerin Justin Trudeaun Quebecissä.

– Olemme edistyneet merkittävästi. Katsotaan, mitä tästä syntyy, mutta olemme saaneet paljon aikaiseksi, Trump jatkoi.

Trudeau sanoi Trumpille, ettei Yhdysvaltain tullipäätöksiä voida mitenkään hyväksyä turvallisuusperusteilla. Yhdysvallat on ilmoittanut suojelevansa omaa teräs- ja alumiinituotantoaan kansallisen turvallisuuden nimissä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on käynyt tiettävästi keskusteluita ehdotuksesta, joka avaisi neuvottelut uudelleen. Lähteiden mukaan Merkel haluaa, että ratkaisuja haettaisiin yhteisessä työryhmässä.

Myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan eteenpäin on mahdollista päästä.

– Mielestäni meillä oli hyvin avoin ja suora keskustelu. Meillä on ollut aina tällaisia keskusteluja.

Trump saapui Quebeciin viimeisenä ja todennäköisesti poistuu paikalta ensimmäisenä. Hän on kertonut kiirehtivänsä huippukokoukseen Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa. Kokous pidetään Singaporessa tiistaina.

Merkel: Venäjä ei voi palata G7-ryhmän jäseneksi

Merkelin mukaan eurooppalaiset G7-johtajat ovat sopineet, ettei Venäjä voi palata ryhmän jäseneksi. Venäjä jätettiin ulkopuolelle, kun se valtasi Ukrainalta Krimin niemimaan.

Trump sanoi perjantaina, että Venäjän pitäisi saada palata G8:na tunnetun ryhmän jäseneksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin arvioi, että keskusteleminen Trumpin kanssa voisi olla rakentavaa.

– Trump on vakavamielinen henkilö, joka osaa kuunnella ihmisiä ja vastata heidän argumentteihinsa, Putin sanoi tv-haastattelussa.

